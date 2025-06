video suggerito

Le tracce della Tipologia B alla Maturità 2025: Brendon, Maccioni e Pievani per il testo argomentativo Tutte le tracce scelte dal Ministero per la Tipologia B alla Maturità 2025. Per il testo argomentativo previsti tre temi: gli autori scelti sono Piers Brendon, Riccardo Maccioni e Telmo Pievani.

A cura di Redazione

Sono tre le tracce della Tipologia B scelte dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per la prima prova scritta della Maturità 2025, iniziata stamattina alle 8,30. La Tipologia B è il Testo Argomentativo, suddiviso quindi in tre tracce diverse. Le tracce uscite quest'anno per la Tipologia B sono: B1 Piers Brendon, "Gli anni trenta" , B2 con un testo di Riccardo Maccioni e B3 Telmo Pievani con "Un quarto d'era".

Gli alunni che hanno scelto questa tipologia dovranno quindi, a partire dal testo fornito (uno compiuto o comunque un estratto rappresentativo), sviluppare e produrre un argomento esponendo le loro riflessioni intorno al tema proposto.

Traccia B1 – Piers Brendon e gli Anni Trenta

Una delle tracce della tipologia B è da un testo di Piers Brendon, "Gli anni trenta". Il decennio che sconvolse il mondo", Carocci editore, Roma, 20o5, pp. 216-217.

Traccia B2 – Riccardo Maccioni sul Rispetto

La proposta B1 è da un testo di Riccardo Maccioni. Riassunto e riflessioni sulla parola "Rispetto" tratta da un testo di Maccioni, stando a quanto apprende Fanpage.it.

Traccia B3 – Pievani e l'impatto ambientali e i Vulcani

Telmo Pievani con "Un quarto d'era" per la tipologia della traccia B3 scelte dal ministero per la Maturità 2025.

Le tracce della tipologia B uscite gli scorsi anni

Gli anni precedenti i maturandi che hanno scelto la Tipologia B si sono interfacciati con diversi autori e testi. Quasi esattamente 12 mesi fa, nel 2024 la seconda tipologia prevista per il tema di italiano all'Esame di Stato prevedeva: una riflessione sulla Guerra Fredda, a partire da un testo di Giuseppe Galasso; una considerazione sul patrimonio culturale a seguito di un testo di Maria Agostina Cabiddu e infine la produzione di un testo sul valore del silenzio dalle parole di Nicoletta Polla Mattiot.

Nel 2023, invece, gli alunni si trovarono davanti, sempre nella tipologia B, autori del calibro di Chabod (con una riflessione sull'idea di Nazione), un brano tratto da un libro di Piero Angela e un testo sulla Guerra tratto da "Intervista con la storia" di Oriana Fallaci.