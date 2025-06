video suggerito

Tracce tipologia C per il tema di attualità alla Maturità 2025: Borsellino e Meldolesi e Lalli Nelle tracce di tipologia C alla prima prova della Maturità 2025 per i temi di attualità sono stati scelti dal MIM un testo di Paolo Borsellino e un articolo di giornale sull’indignazione come motore dei social di Anna Meldolesi e Chiara Lalli. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Esami di Maturità 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'attesa è finita: oggi, mercoledì 18 giugno, alle 08.30 sono stati aperti i plichi telematici con le sette tracce scelte dal MIM per la prima prova scritta della Maturità 2025, divise per tre tipologie: l'analisi del testo (tipologia A), il testo argomentativo (Tipologia B) e tema d'attualità (Tipologia C). Per quest'ultima sono uscite una traccia che parte da un testo del giudice Paolo Borsellino e da un altro a firma delle giornaliste Anna Meldolesi e Chiara Lalli sull'indignazione come motore dei social. Ecco cosa sappiamo.

La prima traccia al tema di attualità per la Maturità 2025

La prima traccia del tema di attualità – tipologia C – finalmente ricorda il giudice Paolo Borsellino, morto nella strage di Capaci nel 1992, attraverso un testo dal titolo “I giovani, la mia speranza”, pubblicato su Epoca nell’ottobre 1992, che riflette sull’importanza della cultura della legalità portata ai giovani come deterrente a lungo termine per la proliferazione della cultura mafiosa.

L'indignazione motore dei social nella seconda traccia di tipologia C

La seconda traccia del tema di attualità – tipologia C – riflette sulle piattaforme di social media, soffermandosi sul fatto che vi proliferano contenuti pensati per scatenare il sentimento dell’indignazione e che, proprio a causa di questo, finiscono per saturare la nostra capacità di indignarsi. L'argomentazione parte da un testo di Anna Meldolesi e Chiara Lalli – “L'indignazione è il motore del mondo social. Ma serve a qualcosa” – pubblicato su 7-Sette, supplemento settimanale del Corriere della Sera il 13 dicembre 2024.

Prima prova alla Maturità 2025, i temi di attualità della tipologia C

Secondo quanto è scritto nel regolamento della prima prova della Maturità, l’argomento viene "attinto al corrente dibattito culturale". Nel testo, lo studente che sceglie una delle due tracce di questa tipologia, deve riflettere in modo critico sul tema proposto, attingendo ai documenti proposti dal Ministero ma anche facendo riferimento al proprio bagaglio culturale e alle informazioni raccolte sui telegiornali, leggendo libri e aggiornamenti sul web.

Le tracce del tema di attualità alla prima prova gli scorsi anni

Nel 2024 una delle due tracce di tipologia C partiva da un estratto di Elogio dell'imperfezione di Rita Levi Montalcini, mentre la seconda proposta è stato un testo tratto da Profili, selfie e blog (in LiBer 104, pp 39-40) di Maurizio Caminito.

L'anno precedente, nel 2023, c'era la lettera indirizzata all'ex ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, mentre nella seconda si metteva in evidenza l'atteggiamento dell'impazienza, il non saper attendere e il volere tutto e subito, a partire da un testo di Marco Belpoliti.

Ancora, nel 2022 le tracce della tipologia C, invece, riguardavano le conseguenze sociali del Covid, a partire da un testo di Luigi Ferrajoli "Perché una Costituzione della Terra?" e i rischi dell'iperconnessione in rete, a partire da un testo tratto dal libro "Tienilo acceso. Porta, commenta, condividi senza spegnere il cervello" di Vera Gheno e Bruno Mastroianni.