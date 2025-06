Kimi Antonelli riporta l’Italia sul podio in F1, Russell batte Verstappen e vince in Canada: scontro tra le McLaren

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

George Russell vince la gara del GP del Canada della Formula 1 2025 condizionata dalla gestione delle gomme e finita in regime di safety car dopo l'incidente tra i due piloti McLaren. Il britannico della Mercedes chiude la porta in faccia al rivale Max Verstappen al via e poi gestisce la corsa tenendo sempre a debita distanza l'olandese che invece si è dovuto in più occasione guardare da un Kimi Antonelli che in partenza si è preso la terza posizione superando all'interno un cauto Piastri. Una mossa che ha permesso al 18enne bolognese di salire per la prima volta sul podio in Formula 1 alla sua decima gara nella massima categoria dell'automobilismo a ruote scoperte.

Il classe 2006 della Mercedes è infatti riuscito a tenere dietro, nel convulso finale in cui i primi cinque hanno corso a distanza ravvicinata, i due alfieri della McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris, impegnati a loro volta nel duello interno per la classifica iridata che si è concluso con un errore di quest'ultimo che è andato a contatto con l'australiano finendo a muro e vedendosi così costretto al ritiro a tre giri dalla bandiera a scacchi e causando quindi la safety car che ha di fatto terminato anticipatamente la corsa sul circuito di Montreal.

Il ritiro di Norris regala alla Ferrari qualche punto in più per il Mondiale costruttori che non cambia però il verdetto di questo weekend canadese che ha visto Charles Leclerc (che ha provato a sorprendere tutti con la strategia salvo poi mettersi, seguendo le indicazioni della Ferrari con cui era in disaccordo, su una strategia più cauta) quinto e Lewis Hamilton, alle prese con una SF-25 danneggiata da un incidente con una marmotta che attraversava la pista, sesto. Ancora a punti invece Fernando Alonso, Nico Hulkenberg, Esteban Ocon e Carlos Sainz.

L'ordine d'arrivo del GP Canada della Formula 1 2025

George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull Racing) +0.228 Kimi Antonelli (Mercedes) +1.014 Oscar Piastri (McLaren) +2.109 Charles Leclerc (Ferrari) +3.442 Lewis Hamilton (Ferrari) +10.713 Fernando Alonso (Aston Martin) +10.972 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) +15.364 Esteban Ocon (Haas F1 Team) 1 L Carlos Sainz (Williams) 1 L Oliver Bearman (Haas F1 Team) 1 L Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) 1 L Franco Colapinto (Alpine) 1 L Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 1 L Pierre Gasly (Alpine) 1 L Isack Hadjar (Racing Bulls) 1 L Lance Stroll (Aston Martin) 1 L Lando Norris (McLaren) ritirato Liam Lawson (Racing Bulls) ritirato Alexander Albon (Williams) ritirato