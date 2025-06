Formula 1 oggi, orari TV del GP Canada su TV8 e Sky e dove vederlo: Russell in pole, le Ferrari a caccia di rimonta

La Formula 1 torna in pista oggi per il GP Canada. Russell in pole nella griglia di partenza davanti a Verstappen e Piastri dopo le qualifiche. Orario di partenza alle 20:00. Diretta TV su Sky e in streaming su SkyGo e NOW, diretta in chiaro in differita su TV8 alle 21:30. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.

La griglia di partenza della gara F1 di oggi a Montreal

1ª fila: George Russell (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull)

2ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Kimi Antonelli (Mercedes)

3ª fila: Lewis Hamilton (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin)

4ª fila: Lando Norris (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari)

5ª fila: Alexander Albon (Williams), Franco Colapinto (Alpine)

6ª fila: Nico Hulkenberg (Sauber), Isack Hadjar* (Racing Bulls)

7ª fila: Ollie Bearman (Haas), Esteban Ocon (Haas)

8ª fila: Gabriel Bortoleto (Sauber), Carlos Sainz (Williams)

9ª fila: Lance Stroll (Aston Martin), Liam Lawson (Racing Bulls)

10ª fila: Pierre Gasly (Alpine), Yuki Tsunoda (Red Bull)**

*penalizzato di tre posizioni per impeding

**penalizzato di 10 posizioni per sorpasso con bandiera rossa

Le caratteristiche del circuito di Montreal per il GP di F1 La mappa del circuito "Gilles Villeneuve" di Montreal su cui oggi si corre la gara del GP del Canada della Formula 1 2025 Ad ospitare la gara del Gran Premio del Canada della Formula 1 2025 di oggi è, come di consueto, il circuito Gilles Villeneuve di Montreal intitolato al leggendario pilota canadese. Si tratta di un tracciato molto veloce da basso carico aerodinamico lungo 4,361 km con un layout che presenta diversi rettilinei e 14 curve totali. Per quanto riguarda i freni, come evidenzia il fornitore ufficiale della Formula 1 Brembo, si tratta di un circuito altamente impegnativo con ben sei delle otto frenate che richiedono un enorme sforzo all'impianto franante utilizzato però soltanto per 12,5 secondi al giro. Il punto più critico è in curva 10, dove le monoposto passano dai 292 km/h a 69 km/h in appena 107 metri percorsi in 2,82 secondi con i piloti che sono soggetti ad una decelerazione di 5 G. Il pezzo più iconico del circuito arriva proprio alla fine del giro con il cosiddetto "Muro dei Campioni", ribattezzato così per le escursioni di Damon Hill, Jacques Villeneuve e Michael Schumacher nell'edizione del 1999. L'ultimo gran premio del Canada disputato su questa pista, quello della passata stagione, è stato vinto da Max Verstappen su Red Bull (davanti a Norris e Russell), ma il record sul giro in gara appartiene a Valtteri Bottas che, nella corsa del 2019, con la sua Mercedes ha fermato il cronometro sull'1:13.078. A cura di Michele Mazzeo 1 ora fa 07:30 Dove vedere il GP Canada di Formula 1 in TV e streaming La gara del GP del Canada della Formula 1 2025 di oggi è trasmessa in diretta da Sky. È possibile vedere il la corsa della F1 a Montreal sui canali Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) e in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del 'pass sport', su NOW. La telecronaca è affidata a Carlo Vanzini mentre al commento tecnico ci saranno Marc Gené, Matteo Bobbi e Ivan Capelli. La gara F1 di oggi in Canada inoltre si può vedere anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) con la differita che inizia alle ore 21:30, stesso orario in cui si può vedere gratuitamente in streaming sul sito tv8.it. A cura di Michele Mazzeo 1 ora fa 07:15

