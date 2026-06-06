Leclerc netto sulla Ferrari vista a Monaco: “Non ho fiducia in questa macchina, non andrò nel dettaglio”

Charles Leclerc deluso dalla sua Ferrari dopo le qualifiche di F1 sul circuito di Monaco: “Non ho fiducia in questa macchina e non andrà nel dettaglio”.

Charles Leclerc questa volta a casa sua non è riuscito nell'impresa di prendersi la pole position e partire davanti a tutti sul circuito di Montecarlo nella gara di domenica di Formula 1. Il pilota della Ferrari a Monaco si è dovuto accontentare di un quarto posto dietro al compagno di squadra Hamilton che ha chiuso terzo. Delusione totale per lui che proprio sul tracciato di casa sperava di poter fare meglio, anzi, benissimo, prendendosi quella pole che sembrava vicina dopo gli ottimi Q1 e Q2. E invece è stato Kimi Antonelli a mettersi ancora una volta davanti a tutti. Nel corso dell'intervista post qualifiche rilasciata a Sky Sport proprio Leclerc è stato piuttosto duro nei confronti della Rossa.

Alla domanda su cosa sia successo alla sua Ferrari proprio nell'ultimo giro, Leclerc, scuro in volto, è stato piuttosto netto: "È un problema specifico che ho dal Canada, ma non andrò nel dettaglio – spiega il monegasco incalzato dalla giornalista; ‘Sono i freni? non puoi nasconderci tutto‘ – . Adesso sto facendo tantissima fatica. Penso che la soluzione ce l'abbiamo ma per diverse ragioni oggi non ho voluto provare questa soluzione a Monaco perché pensavo di trovare la fiducia qui: non ho fiducia in questa macchina al momento".

Leclerc non si sbilancia molto ma è chiaro che il monegasco si sia sentito deluso dalla sua vettura che per certi versi aveva performato anche al meglio in queste qualifiche, almeno nelle prime due sessioni. "Si tratta di una combinazione di cose, a volte non ho paura di dire quando sbaglio ma questa volta no, ci sono state diverse cose – ha sottolineato ancora con forza il pilota della Ferrari che dunque ha tuonato –. non ho fiducia in questa macchina al momento, stavo andando bene fin lì. Io ce la metto tutta ma quando non c'è la fiducia è troppo rischioso in questo momento".

Non si fidava di mettere in pratica la soluzione al problema trovata proprio sul circuito di Monaco. Leclerc dovrà dunque sperare che in queste ore si possa trovare il giusto assetto per arrivare sulla griglia di partenza nelle condizioni di mettere in difficoltà Antonelli e Verstappen che sono sembrati un pochino più avanti nell'incerta qualifica vissuta a Monaco: "La vedo molto difficile che domani riusciamo ad arrivare a livello di quelli davanti ma lo spero – ha concluso ancora il monegasco che è stato piuttosto chiaro su questo –. A Monaco è sempre più difficile che altrove".