Formula 1, oggi le qualifiche del GP Monaco: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari sfida Mercedes per la pole

Formula 1 oggi in pista per il GP Monaco 2026: alle 12:30 le prove libere 3, alle 16 le qualifiche per la pole della gara di domani. Diretta TV e streaming su Sky, in differita in chiaro su TV8 dalle 19:00. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi
Il programma del GP Monaco di Formula 1: domani la gara
Il programma del weekend è classico. Si parte con le Fp3 alle ore 12:30, mentre alle ore 16 si terranno le Qualifiche, c'è la lotta per la pole position. Domani, domenica 7 giugno, invece si tiene il GP Monaco, che scatta alle 16.
La Ferrari favorita per la pole position a Monte Carlo
I favori del pronostico già c'erano. Il venerdì di Monaco ha confermato la Ferrari come la più veloce. Hamilton e Leclerc sono stati primo e secondo in entrambe le sessioni. Certo le Qualifiche possono riservare sorprese, e la gara pure. Ma la Ferrari ci crede e vuole prendersi tutto.
La classifica costruttori del Mondiale F1
- Mercedes 219
- Ferrari 147
- McLaren 106
- Red Bull 58
- Alpine 35
- Racing Bulls 21
- Haas 19
- Williams 7
- Audi 2
Le caratteriste del circuito di Monte Carlo per le Qualifiche di oggi
Tracciato unico, amatissimo dalla maggior parte degli appassionati, anche se la possibilità di effettuare sorpassi è quasi pari a zero. Circuito cittadino sulle strade di Monte Carlo, corto, con 19 curve ravvicinate, sembra un videogioco. Pista stretta, barriera vicinissime e una serie di punti carissimi a piloti e appassionati dalla Saint Devote al Portier, dal Tunnel alla Rascasse.
I risultati delle prove libere di ieri: Ferrari sempre la più veloce
Charles Leclerc ha preceduto Lewis Hamilton nelle Fp1 del GP Monaco. Nella seconda sessione invece i ruoli si sono invertiti con l'inglese davanti al monegasco. Molto bene anche Max Verstappen costantemente tra i primi, come Kimi Antonelli e Russell.
Dove vedere la F1 oggi: alle 16:00 le qualifiche
Le Qualifiche del Gran Premio di Monaco prenderanno il via oggi pomeriggio alle ore 16 e si potranno seguire in diretta TV solo su Sky, streaming con Sky Go e NOW. In chiaro si potranno seguire invece in differita a partire dalle ore 19 su TV8, canale 8 del digitale terrestre.
Formula 1, gli orari TV delle qualifiche del GP Monaco: la diretta su Sky e in chiaro su TV8
Le attesissime Qualifiche del Gran Premio di Monaco si tengono oggi, in questo sabato 6 giugno. L'appuntamento è per le ore 16. Un'ora per decidere la pole position e la griglia di partenza. Diretta TV in esclusiva solo su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1). Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Differita in chiaro su TV8, a partire dalle ore 19. Streaming gratis su tv8.it dalle 19.