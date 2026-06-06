Formula 1
video suggerito
LIVE

Formula 1, oggi le qualifiche del GP Monaco: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari sfida Mercedes per la pole

Le qualifiche del GP Monaco di Formula 1: Ferrari e Mercedes si sfidano per la pole della gara di domani. Segui gli aggiornamenti in tempo reale.

Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
Immagine
Circuit de Monaco - Monte Carlo
Monaco GP
Immagine

Lunghezza circuito

3,337 KM

numero giri

78

Distanza totale

260,286 KM
6 Giugno 2026, 7:00
A cura di Alessio Morra
Immagine

Formula 1 oggi in pista per il GP Monaco 2026: alle 12:30 le prove libere 3, alle 16 le qualifiche per la pole della gara di domani. Diretta TV e streaming su Sky, in differita in chiaro su TV8 dalle 19:00. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi

09:30

Il programma del GP Monaco di Formula 1: domani la gara

Il programma del weekend è classico. Si parte con le Fp3 alle ore 12:30, mentre alle ore 16 si terranno le Qualifiche, c'è la lotta per la pole position. Domani, domenica 7 giugno, invece si tiene il GP Monaco, che scatta alle 16.

A cura di Alessio Morra
09:00

La Ferrari favorita per la pole position a Monte Carlo

I favori del pronostico già c'erano. Il venerdì di Monaco ha confermato la Ferrari come la più veloce. Hamilton e Leclerc sono stati primo e secondo in entrambe le sessioni. Certo le Qualifiche possono riservare sorprese, e la gara pure. Ma la Ferrari ci crede e vuole prendersi tutto.

A cura di Alessio Morra
08:15

La classifica costruttori del Mondiale F1

  1. Mercedes 219
  2. Ferrari 147
  3. McLaren 106
  4. Red Bull 58
  5. Alpine 35
  6. Racing Bulls 21
  7. Haas 19
  8. Williams 7
  9. Audi 2
A cura di Alessio Morra
08:00

Le caratteriste del circuito di Monte Carlo per le Qualifiche di oggi

Tracciato unico, amatissimo dalla maggior parte degli appassionati, anche se la possibilità di effettuare sorpassi è quasi pari a zero. Circuito cittadino sulle strade di Monte Carlo, corto, con 19 curve ravvicinate, sembra un videogioco. Pista stretta, barriera vicinissime e una serie di punti carissimi a piloti e appassionati dalla Saint Devote al Portier, dal Tunnel alla Rascasse.

A cura di Alessio Morra
07:30

I risultati delle prove libere di ieri: Ferrari sempre la più veloce

Charles Leclerc ha preceduto Lewis Hamilton nelle Fp1 del GP Monaco. Nella seconda sessione invece i ruoli si sono invertiti con l'inglese davanti al monegasco. Molto bene anche Max Verstappen costantemente tra i primi, come Kimi Antonelli e Russell.

A cura di Alessio Morra
07:15

Dove vedere la F1 oggi: alle 16:00 le qualifiche

Le Qualifiche del Gran Premio di Monaco prenderanno il via oggi pomeriggio alle ore 16 e si potranno seguire in diretta TV solo su Sky, streaming con Sky Go e NOW. In chiaro si potranno seguire invece in differita a partire dalle ore 19 su TV8, canale 8 del digitale terrestre.

A cura di Alessio Morra
07:00

Formula 1, gli orari TV delle qualifiche del GP Monaco: la diretta su Sky e in chiaro su TV8

Le attesissime Qualifiche del Gran Premio di Monaco si tengono oggi, in questo sabato 6 giugno. L'appuntamento è per le ore 16. Un'ora per decidere la pole position e la griglia di partenza. Diretta TV in esclusiva solo su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1). Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Differita in chiaro su TV8, a partire dalle ore 19. Streaming gratis su tv8.it dalle 19.

A cura di Alessio Morra
Immagine
Immagine
Formula 1
News Calendario Classifica
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Formula 1
api url views