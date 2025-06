Formula 1 oggi, orari TV del GP Austria su TV8 e Sky e dove vederlo: Norris in pole, Leclerc in prima fila

La mappa del circuito del Red Bull Ring su cui oggi si corre la gara del GP d’Austria della Formula 1 2025

La gara del GP d'Austria della Formula 1 2025 di oggi andrà in scena sul circuito del Red Bull Ring situato nella cittadina di Spielberg. Il tracciato costruito nel 1969 è lungo 4,318 km e presenta un layout da basso carico aerodinamico con diversi rettilinei e sole 10 curve.

Per quanto riguarda i freni, come evidenzia il fornitore ufficiale della Formula 1 Brembo, si tratta di un circuito mediamente impegnativo con sei frenate e soltanto 8,6 secondi al giro in cui i piloti saranno chiamati a pigiare il freno sulle loro monoposto. Il punto più critico è in curva 3, dove le monoposto passano dai 306 km/h a 78 km/h in appena 112 metri percorsi in 2,58 secondi con i piloti che sono soggetti ad una decelerazione di 4,6 G. Il pezzo più iconico del circuito arriva invece alla fine del giro con la serie di curve veloci, inclusa l'esaltante curva a destra Rindt, che si snoda a cavallo tra il secondo e il terzo settore.

A vincere il GP d'Austria lo scorso anno è stato George Russell su Mercedes che al traguardo ha preceduto la McLaren di Piastri e la Ferrari di Sainz. Il record della pista sul giro in gara appartiene proprio allo spagnolo ex ferrarista, oggi in Williams, che durante la corsa del 2020, quando era ancora in McLaren, riuscì ad effettuare un'intera tornata del tracciato austriaco in 1:05.619.