Lando Norris stellare si prende la pole del GP Austria: in 1ª fila anche Leclerc, bene anche Hamilton Lando Norris in pole al GP Austria. L'inglese precede uno straordinario Charles Leclerc, Piastri e Hamilton. Le due Ferrari partiranno nelle prime due file. Antonelli nono.

A cura di Alessio Morra

Lando Norris conquista la pole position del Gran Premio d'Austria, in prima fila anche uno straordinario Charles Leclerc, che riporta la Ferrari in prima fila. Terzo Piastri, quarto un ottimo Lewis Hamilton che si mette alle spalle Russell e Verstappen, settimo. Nono posto per Kimi Antonelli.

Q1: tanta tensione perché in un circuito così corto il traffico può fare la differenza e i problemi sono all'ordine del giorno per ogni pilota. Le McLaren si mettono subito al sicuro, così come Verstappen. Bene anche Hamilton, mentre Leclerc è leggermente dietro. Il finale è intrigante, anche se i big sono tutti al sicuro, quelli della Mercedes piazzano il colpo nel finali. Bravi Lawson e Gasly. Sono fuori Stroll, Ocon, Tsunoda, Sainz e Hulkenberg. Delusione grossa per Sainz, ennesima bocciatura per Tsunoda.

Q2: Leclerc e Hamilton sono i primi a scendere, lo fanno con gomma usata, ma nonostante ciò realizzano dei tempi più che buoni. Norris e Piastri si mettono al sicuro. Leclerc e Hamilton escono di nuovo con gomme nuove e si piazzano terzo e quarto, mettendosi dietro Verstappen, Lawson e Russell. A 5'42" dal termine bandiera rossa perché prende fuoco dell'erba all'esterno dell'ultima curva. Quando si riparte Leclerc piazza la zampata ed è terzo, ma gli applausi se li merita Bortoleto che è addirittura quinto. Antonelli si salva con il decimo posto. Fuori Alonso, Albon, Hadjar, Colapinto e Bearman.

Q3: i piloti di McLaren e Ferrari sono gli unici con due treni di gomme nuovi e si piazzano tra i primi quattro dopo il primo tentativo con Norris davanti a Leclerc, Piastri e Hamilton. Quando si ritorna in pista hanno tutti gomme nuove per conquistare il miglior risultato possibile, cioè la pole per Lando che era praticamente imbattibile. Leclerc è secondo, per un soffio precede Piastri e Hamilton, che partirà dalla seconda fila. Settimo Verstappen, ottavo un super Bortoleto.

Griglia di Partenza Gran Premio Austria 2025

1ª fila: Lando Norris (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari)

2ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Lewis Hamilton (Ferrari)

3ª fila: George Russell (Mercedes), Liam Lawson (Racing Bulls)

4ª fila: Max Verstappen (Red Bull), Gabriel Bortoleto (Sauber)

5ª fila: Kimi Antonelli (Mercedes), Pierre Gasly (Alpine)

6ª fila: Fernando Alonso (Aston Martin), Alexander Albon (Williams)

7ª fila: Isack Hadjar (Racing Bulls), Franco Colapinto (Alpine)

8ª fila: Ollie Bearman (Haas), Lance Stroll (Aston Martin)

9ª fila: Esteban Ocon (Haas), Yuki Tsunoda (Red Bull)

10ª fila: Carlos Sainz (Williams), Nico Hulkenberg (Sauber)