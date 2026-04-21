La risposta esilarante di Sarri all’ultima domanda della conferenza stampa di Atalanta-Lazio: “Ho fame”

Maurizio Sarri si presenta in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio e rispondendo all’ultima domanda fa ridere tutti: “Ho fame”.

La Lazio si gioca tutta una stagione nella serata di domani quando alla New Balance Arena di Bergamo i biancocelesti affronteranno i padroni di casa dell'Atalanta nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Dopo il 2-2 dell'andata Maurizio Sarri si aspetta una grande prova di forza da parte dei suoi giocatori anche se dovrà fare la conta degli infortunati, dei ritorni, e di coloro i quali stanno recuperando la condizione. Ma non vuole sentire parlare di partita da dentro o fuori o che vale una stagione. Sarri l'ha detto a chiare lettere proprio a inizio della conferenza stampa odierna quando ha ascoltato il quesito del giornalista: "È la partita che può salvare una stagione, sei d'accordo con questa definizione?".

Sarri a questo punto spiega: "È una definizione giornalistica, inutile valutare una stagione da una sola partita". Sarri fa sorridere tutti, d'altronde si mostra sereno e anche un po' soddisfatto dopo la recente vittoria della sua squadra al Maradona in casa contro il Napoli mettendo definitivamente la parola fine alle speranze Scudetto degli uomini di Conte. Sarri spiega le difficoltà della partita, i progressi visti in campo da alcuni uomini e anche i dubbi che ancora si porterà dietro fino all'arrivo a Bergamo. E su questo tema, proprio prima dell'ultima domanda, fa scoppiare a ridere tutti.

Il giornalista in questione prende la parole per porre al mister l'ultima domanda di quella conferenza stampa. "Forse l'unico dubbio di formazione che si porta dietro è quello tra Isaksen e Cancellieri". A questo punto Sarri, che nel frattempo era già pronto ad alzarsi dalla sua sedia per andare via, risponde in maniera esilarante: "L'unica cosa di cui non ho dubbi è che ho fame". Tutti scoppiano a ridere e vista l'ora, di certo c'è da scommetterci che l'allenatore toscano volesse prendersi un momento di meritato riposo per pranzare e poi concentrarsi sulla partenza in direzione Bergamo.

Qualcuno in sala stampa gli risponde subito: "Mister noi abbiamo fatto prima". Un siparietto del tutto innocuo che però ha creato un momento di leggerezza in un ambiente, come quello biancoceleste, più volte carico di tensione in questa stagione ricca di colpi di scena, quesiti senza risposte e incognite per il futuro. Sarri ha saputo però sempre isolare la squadra da tutto il resto, dalle vicende societarie, concentrandosi sul campo e facendo tutto ciò che poteva fare per cercare di chiudere dignitosamente questa annata: la finale di Coppa Italia sarebbe un grande obiettivo.