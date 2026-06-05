Il sindaco di New York cita una frase di Balotelli in un discorso sull’organizzazione dei Mondiali

Durante una conferenza stampa sui Mondiali 2026 il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha citato una celebre frase di Mario Balotelli per sottolineare che organizzare un evento sicuro ed efficiente è semplicemente il dovere dell’amministrazione. La risposta di SuperMario non si fa attendere.

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Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha richiamato una celebre frase di Mario Balotelli durante una conferenza stampa dedicata all’organizzazione dei trasporti e della logistica per i Mondiali 2026 della sua città. L’ex attaccante della Nazionale Italiana, oggi trentacinquenne, è sparito un po' dai radar del ‘grande calcio' e oggi milita nell’Al-Ittifaq, club degli Emirati Arabi Uniti.

Nel suo intervento Mamdani ha definito Balotelli "uno degli attaccanti più forti dei tempi recenti" e ha citato una delle sue dichiarazioni più note in merito alle mancate esultanze dopo le reti segnate: "Quando faccio gol non esulto perché sto solo facendo il mio lavoro. Un postino per caso festeggia quando consegna le lettere?".

Il sindaco ha utilizzato questo paragone per descrivere il lavoro svolto dalla città in vista del torneo, che prenderà il via l’11 giugno e sarà ospitato da Stati Uniti, Canada e Messico. "Quando New York ospita dei Mondiali che sono bene organizzati, sicuri, in cui va tutto liscio, festeggeremo? No, perché stiamo solo facendo il nostro lavoro", ha affermato.

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Balotelli ha risposto al primo cittadino di New York con una stories sul suo profilo Instagram: "Grazie sindaco. Se mai volessi fare una partita 1 contro 1 sul campo, fammelo sapere".

Zohran Mamdani e la passione per il calcio

A prima vista il riferimento a Balotelli potrebbe apparire insolito per il primo cittadino di New York, ma assume maggiore significato considerando la sua passione per il calcio. Mamdani segue l’Arsenal fin dall’adolescenza, ha giocato come difensore nei Talking Headers, una squadra amatoriale di Brooklyn, e ha spesso inserito il calcio nelle proprie iniziative politiche.

Tra queste figura anche una petizione contro il sistema dei cosiddetti “prezzi dinamici” adottato dalla FIFA in occasione dei Mondiali del 2026. "Non si può costruire un futuro sostenibile per il calcio se si nega ai tifosi la possibilità di viverlo dal vivo", ha dichiarato Mamdani in riferimento proprio ai prezzi altissimi dei biglietti per la Coppa del Mondo che gli USA, insieme a Canada e Messico, ospiteranno questa estate.