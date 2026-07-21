La fidanzata di Lamine Yamal si sfoga sui social: Ines Garcia non ne può più delle insinuazioni

Ines Garcia si è lasciata andare a un lungo sfogo sui propri social, chiedendo agli haters di smetterla con insinuazioni e cattiverie circa la sua relazione con Lamine Yamal: “Vi chiedo solo un po’ di umanità, nessuno merita questo”.

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Ines Garcia Santos è una influencer e content creator con oltre 3 milioni di follower su Instagram, dunque sa bene che l'uso dei social – soprattutto quando si decide di cavalcarli facendone una professione – può comportare ‘effetti collaterali' davvero sgradevoli. Ovvero commenti di ogni tipo, spesso non esattamente benevoli. E tuttavia essere fidanzata con uno dei calciatori più famosi al mondo, Lamine Yamal, ha spostato il livello e la quantità delle insinuazioni, delle cattiverie e degli insulti oltre la soglia del sopportabile.

Lo sfogo di Ines Garcia, la fidanzata di Lamine Yamal: "Cerco di fare la forte, sono umana anch'io"

E allora Ines non ce l'ha fatta più – di fronte al fiume inarrestabile di odio vomitato su di lei negli ultimi giorni, di pari passo con l'ascesa di Yamal verso il titolo di campione del mondo con la Spagna e il diffondersi delle foto che li ritraggono innamorati assieme – e ha deciso che era arrivato il momento di intervenire per mettere un punto. La 21enne iberica ha pubblicato un lungo sfogo sui propri profili social, chiedendo di smetterla con la campagna aberrante e incontenibile verso di lei.

Ines Garcia bacia Lamine Yamal dopo la finale dei Mondiali vinta dalla Spagna sull'Argentina

"Non avrei mai pensato che condividere qualcosa di così semplice si sarebbe trasformato in tutto questo – ha attaccato la giovane, riferendosi alla foto di lei e Lamine mentre reggono la Coppa del Mondo sul prato del MetLife Stadium di New York dopo la finale vinta (qui sotto il post) – Sono ore che leggo i commenti e, anche se cerco di fare la forte, sono umana anch'io. Dietro questo profilo c'è una persona che sente, che piange, che sbaglia e che non smette di essere umana solo perché sta insieme a qualcuno".

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Non ci vuole molto per capire a cosa si riferisce Ines, basta scorrere i primi commenti sotto il post (che ha fatto milioni di visualizzazioni su X, come lo stesso pubblicato su Instagram) per vedere quanto sia nero l'animo di chi non ha di meglio da fare che odiare in maniera gratuita.

Insinuazioni e cattiverie senza fine sulla giovane spagnola: "Ti lascerà presto"

"Solo tre settimane fa avevi una relazione", "Un mese fa avevi un altro fidanzato, che arpia opportunista" sono le accuse di chi arriva a dire che la ragazza avrebbe lasciato il fidanzato con cui stava da alcuni anni solo perché Yamal le aveva scritto. Lei ha smentito più volte, ma continua a essere dipinta come un'arrampicatrice interessata a soldi e fama, secondo lo stereotipo classico delle fidanzate dei calciatori, soprattutto quelli più giovani. Né è servito a qualcosa che abbia detto di conoscere Lamine "da molto più tempo, molti più mesi di quanto la gente immagini". Qui sotto uno dei tanti post fake sulla presunta relazione precedente, che hanno avuto una diffusione mostruosa.

E ancora, vengono postati video in cui Yamal sembra prestarle poca attenzione (aveva appena vinto la finale di un Mondiale…), il che si traduce nella previsione scontata degli haters: "Ti ha ignorato completamente", "Ti lascerà presto", "È pronto per la prossima".

È una valanga senza fine, migliaia e migliaia di commenti che insultano lei, ma anche lui in maniera razzista: "Presto ti costringerà a indossare un velo come le donne della sua famiglia, sei patetica", scrive qualcuno.

"Vi chiedo solo un po' di empatia. Un po' di umanità. Perché nessuno merita di ricevere migliaia di messaggi d'odio"

Nel prosieguo del suo sfogo accorato, Ines ha provato ad appellarsi alla coscienza di queste bestie, ma è intuibile che persone così non siano in grado di recepire il messaggio: "Capisco che non si possa stare simpatici a tutti. Capisco le critiche quando sono fatte con rispetto. Ma c'è una differenza enorme tra l'esprimere un'opinione e il dedicare del tempo a umiliare, insultare o augurare il peggio a qualcuno che nemmeno si conosce. Non sto facendo del male a nessuno. Non ho tolto niente a nessuno. Sto solo vivendo la mia vita. Vi chiedo, davvero, prima di scrivere un commento, di pensare che dall'altra parte dello schermo c'è una persona che ha anche una famiglia, degli amici, delle insicurezze e dei sentimenti. Non sapete quanto possano ferire le vostre parole".

"Sono una donna con dei sentimenti, con una famiglia che legge queste cose e con giornate sì e giornate no, come chiunque altro. Non pretendo di convincere nessuno a volermi bene. Vi chiedo solo un po' di empatia. Un po' di umanità. Perché nessuno merita di ricevere centinaia o migliaia di messaggi d'odio. Spero che un giorno internet smetta di sembrare un posto in cui la crudeltà viene celebrata. Nel frattempo, io continuerò a cercare di vivere la mia vita con rispetto, e spero che chi legge questo post possa fare lo stesso con gli altri. A tutte le persone che si sono fermate a leggere questo messaggio e mi hanno dedicato un po' del loro tempo, va il mio grazie di cuore. A me piace solo condividere momenti della mia vita, non cerco di danneggiare né di far stare male nessuno con quello che pubblico. Alla fine della giornata, stiamo tutti solo cercando di vivere la nostra vita nel miglior modo possibile. Spero che si possa scegliere sempre la compassione anziché l'odio", ha concluso Ines.

Chi è Ines Garcia, influencer e content creator di 21 anni

Inas Garcia Santos è una influencer spagnola di 21 anni originaria di Siviglia, famosa già prima della relazione con Lamine Yamal per i contenuti di moda, bellezza e lifestyle postati sui social. Con milioni di follower su Instagram e TikTok, condivide outfit, viaggi e momenti quotidiani. Ha conosciuto Yamal prima online e poi di persona: ha raccontato di averlo notato per il suo aspetto e la maturità, senza sapere inizialmente che fosse il giovane talento del Barcellona e della nazionale spagnola. Solo dopo aver iniziato a frequentarlo, si è resa conto che era uno degli sportivi più famosi del pianeta.