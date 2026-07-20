Chi è Ines Garcia Santos, la fidanzata di Lamine Yamal è una content creator da milioni di follower

Ines Garcia Santos, 21 anni, originaria di Siviglia e content creator, è la fidanzata di Yamine Lamal. I due sono una coppia da circa un anno e lei lo ha seguito sugli spalti per tutti i Mondiali, fino alla vittoria della Spagna lo scorso 19 luglio.

Ines Garcia Santos è la fidanzata di Lamine Yamal. Ha 21 anni, vive a Siviglia ed è una content creator e infleuncer, che ha seguito il calciatore durante tutta l'avventura dei Mondiali, che si è conclusa con la vittoria della Spagna contro l'Argentina nella finale del 19 luglio. I due sono una coppia da circa un anno, anche se il debutto ufficiale è avvenuto a maggio durante una cena organizza dal FC Barcellona.

Chi è Ines Garcia Santos, content creator e fidanzata di Lamine Yamal

Ines Garcia Santos ha 21 anni (due in più del fidanzato) e vive a Siviglia. Sul suo profilo Instagram, seguito da più di 2 milioni di follower, condivide principalmente foto della sua quotidianità. Lavora come content creator e influencer, specializzata soprattutto nel settore del beauty e del lifestyle. Con il suo stile e la sua eleganza è diventata un punto di riferimento per la sua community, che ha superato il milione sui social. Da circa un anno è fidanzata con il calciatore della Spagna, mentre in passato era finito al centro dei gossip per la sua relazione con il tiktoker Alex Padilla, che avrebbe lasciato proprio per Yamal.

La storia d'amore con Yamine Lamal

Lamine Yamal e Ines Garcia Santos sono una coppia da circa un anno. La loro frequentazione è finita al centro dei gossip quando sono andati in vacanza insieme in Grecia, anche se la conoscenza risalirebbe ad anni prima, come ha raccontato l'influencer a Hola! : "In realtà lo conosco da molto più tempo. Non sono ancora tre anni, ma molti più mesi di quanto la gente immagini". Il loro primo incontro è avvenuto tramite i social: "Probabilmente vi aspettate una storia d'amore perfetta e incredibile e invece ecco la vero storia: i social media. Abbiamo trascorso molto tempo a parlare prima di incontrarci di persona".