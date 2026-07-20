Chi è Claudia Canals, la tentatrice del Temptation Island spagnolo avvistata con Carlos Alcaraz

Claudia Canals è la donna bionda con cui è stato avvistato Carlos Alcaraz a bordo del suo yacht di lusso. Si tratta di un’ex tentatrice di Temptation Island, ora influencer e imprenditrice, con cui il tennista ha ben sette anni di differenza.

Il tennista Carlos Alcaraz, fermo a causa di un infortunio, è stato avvistato durante la sua vacanza in yacht tra Capri, Ischia e la Costiera Amalfitana, in compagnia di una misteriosa donna bionda. Si tratta di Claudia Canals, come rivelato dalla trasmissione spagnola Y ahora Sonsoles. La ragazza è stata una delle partecipanti della versione spagnola di Temptation Island, nel 2021, dove ha partecipato come una delle tentatrici del reality dei sentimenti.

Chi è Claudia Canals e come ha conosciuto Alcaraz

Stando a quanto riportato dalla stampa spagnola, il tennista e l'ex tentatrice si sono conosciuti all'inizio dell'estate e hanno iniziato a vedersi da alcune settimane. Alcaraz e Canals si sarebbero incontrati in più occasioni, eventi mondani come i Premi Goya, ma anche tramite amici comuni come Melyssa Pinto, Jorge Lorenzo o Carla Di Pinto. Le foto, pubblicate anche sul settimanale Chi, parlano chiaro.

I due, beccati in compagnia di un folto gruppo di amici, ospiti dello yacht il cui valore ammonta almeno a 10 milioni di euro, sono stati ripresi in atteggiamenti piuttosto complici. Ridono, scherzano e sembrano davvero inseparabili. I due hanno sette anni di differenza, dal momento che l'atleta ne ha appena 23, mentre l'ex tentatrice ne ha 30. Ma l'età non sembra essere un problema, anzi. Lei, d'altro canto, ha pubblicato alcuni scatti sul suo profilo Instagram, dei giorni appena trascorsi in vacanza nelle isole del golfo di Napoli.

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Oltre a essere stata una dei volti del reality spagnolo, Claudia Canals è un influencer, seguita da 45mila followers su Instagram e almeno 30mila su TikTok, che ha poi creato la CC Studio, una società specializzata nella creazione di contenuti e nella gestione dei social media per i creator. Catalana, ha studiato Marketing, prima di interessarsi totalmente al mondo digitale.