Messi scherza con la giornalista: “Se ti guardo scoppia il caso”, tornano le voci sul triangolo con la moglie

Un siparietto ai Mondiali 2026 riaccende i gossip sul triangolo tra Lionel Messi, la moglie Antonela Roccuzzo e la giornalista Sofía Martínez. Dopo la vittoria dell’Argentina contro il Capo Verde, il capitano ha scherzato con la cronista: “Se ti guardo dicono perché l’hai guardata, se ti saluto perché ti saluto”. Una complicità che in passato aveva alimentato voci di crisi familiari.

Lionel Messi continua a trascinare l'Argentina ai Mondiali 2026, ma fuori dal rettangolo di gioco i riflettori si sono nuovamente accesi sulla sua vita privata. Al termine del match contro il Capo Verde, il fuoriclasse si è reso protagonista di un momento diventato virale quando ha intercettato la giornalista argentina Sofía Martínez. Con un sorriso complice, la Pulce ha commentato ironicamente le continue attenzioni della stampa sul loro rapporto: "Se ti guardo, dicono ‘perché l'hai guardata?', e se ti saluto, dicono ‘perché l'hai salutata'". In pochi minuti, l'interazione ha collezionato milioni di visualizzazioni sui social, riportando a galla i vecchi fantasmi di una presunta gelosia da parte della moglie del calciatore, Antonela Roccuzzo.

La giornalista, mantenendo la massima professionalità, ha risposto ringraziandolo per il gesto e smorzando subito i toni: "Apprezzo molto quello che hai detto, andiamo avanti con il nostro lavoro che è quello che ci piace", continuando poi con l'intervista.

Le origini del gossip

La complicità professionale tra Messi e Sofía Martínez non è una novità. Tutto è iniziato durante i Mondiali del Qatar nel 2022, quando la giornalista commosse il giocatore con un discorso di ringraziamento a nome di tutto il popolo argentino prima della finale. Da quel momento, ogni sguardo, sorriso o intervista tra i due è stato vivisezionato dai tabloid sudamericani, arrivando a ipotizzare una vera e propria crisi matrimoniale in casa Messi. Le indiscrezioni si erano fatte così pesanti da alimentare voci su presunte tensioni nello spogliatoio dell'Albiceleste. Secondo i media argentini, la presenza della donna non sarebbe stata gradita nel ritiro della Nazionale proprio a causa dei pettegolezzi, portando la stessa giornalista a parlare di una sorta allontanamento forzato dovuto alle pressioni dell'ambiente e, secondo i rumor, delle mogli degli altri calciatori.

La verità sui rapporti tra Antonela Roccuzzo e Sofía Martínez

Nonostante la narrazione mediatica dipinga Antonela Roccuzzo come una moglie molto gelosa, la realtà dietro le quinte sembrerebbe molto diversa. Di recente, infatti, è stata la stessa Sofía Martínez a fare chiarezza, rivelando un retroscena sui suoi rapporti con la consorte del calciatore. Nel bel mezzo del clamore mediatica, quest'ultima avrebbe deciso di scriverle privatamente per smentire qualsiasi tipo di astio e tranquillizzarla: "Sofi, non preoccuparti, non dare corda alle sciocchezze", il senso del messaggio inviato dalla First Lady del calcio argentino per spegnere sul nascere le fake news.