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China Suarez avrebbe lasciato Mauro Icardi: scoperte le chat con Ekaterina Ojeda, collaboratrice di Wanda Nara

Dopo la rottura con Wanda Nara, Mauro Icardi starebbe per affrontare anche la separazione da China Suarez. La modella avrebbe abbandonato la villa in cui viveva con il calciatore dopo avere scoperto alcune chat in cui Maurito chiedeva i contatti di Ekaterina Ojeda, influencer che ha collaborato con l’ex moglie dello sportivo.
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A cura di Stefania Rocco
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Superata la separazione da Wanda Nara, Mauro Icardi potrebbe ritrovarsi costretto a digerire anche un'altra rottura, quella con China Suarez. Secondo la stampa argentina, la donna avrebbe scoperto alcune chat nelle quali Maurito, attraverso un intermediario, chiedeva di essere messo in contatto con l'influencer Ekaterina Ojeda. Icardi avrebbe così manifestato l'intenzione di conoscere la giovane influencer bionda, nonostante la relazione con China, la donna con la quale era stato accusato di avere tradito l'ex moglie Wanda.

L'episodio sarebbe arrivato dopo che i due si sarebbero incontrati in discoteca, dove Icardi avrebbe anche tentato di baciare la modella. Pare che la stessa China, presente nel locale, si sia accorta dell'accaduto e che tra i due sia scoppiata una lite furibonda.

La collaborazione tra Ekaterina Ojeda e Wanda Nara

Ma la storia potrebbe rivelarsi ancora più complicata. Dopo che in Argentina hanno cominciato a diffondersi le voci relative a un presunto flirt tra Mauro ed Ekaterina e in seguito alla decisione di China di lasciare la casa che condivideva con il compagno, l'influencer ha deciso di fare una mossa che sa di provocazione.

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Sul suo profilo Instagram, tre giorni fa, è comparso un reel nel quale la si vede pubblicizzare i prodotti di make-up realizzati proprio da Wanda, ex moglie di Mauro. È evidente, quindi, che l'influencer abbia deciso di giocare sul clamore mediatico che l'ha investita per trarne un ritorno d'immagine.

Singolare, in questo senso, anche la didascalia scelta per il reel. "Se la serata si fa intensa, almeno che il trucco resti intatto", ha scritto divertita la modella, aggiungendo, "Ci sono baci che ti cercano… e altri che è meglio evitare". Per molti, il riferimento sarebbe proprio a quanto accaduto con Icardi.

Chi è Ekaterina Ojeda

Ekaterina Ojeda è una modella 25enne di origini russe. Il suo vero nome sarebbe Tatiana. Intercettata dai giornalisti dopo le indiscrezioni relative all'incontro in discoteca, ha commentato divertita l'accaduto: "È vero che ho incontrato Icardi e China Suarez in una discoteca. Erano nell'area vip. Inizialmente lui era solo, poi è arrivata lei, ma c'è stata solo una chiacchierata".

La stessa Ekaterina ha confermato la lite avvenuta tra i due: "China era arrabbiata, forse con lui, non so se con me". Ha escluso, però, che con Icardi sia accaduto qualcosa di romantico.

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