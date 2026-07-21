Paura per Wanda Nara, svaligiata la casa in Italia con i figli all’interno: “Sapevano dove cercare”

Blitz nella casa di Wanda Nara a Galliate, alle porte di Milano. Una banda di rapinatori si è introdotta nella tenuta mentre all’interno erano presenti i cinque figli dell’imprenditrice: Valentino, Costantino e Benedicto (nati dalla relazione con Maxi Lopez), e Francesca e Isabella (avute con Mauro Icardi).

Momenti di paura per Wanda Nara e la sua famiglia. Mentre l'imprenditrice si trovava a New York per impegni di lavoro legati alla finale dei Mondiali 2026 insieme all'ex marito Maxi Lopez, una banda di malviventi si è introdotta nella sua villa di campagna a Galliate, alle porte di Milano. A rendere la vicenda drammatica è il fatto che, al momento del blitz, all'interno dell'abitazione erano presenti la madre di Nara, Nora Colosimo, e i cinque figli: Valentino, Costantino e Benedicto (nati dalla relazione con Maxi Lopez), e Francesca e Isabella (avute con Mauro Icardi).

L'intervento di Maxi Lopez e il silenzio di Icardi

A dare l'allarme è stata proprio la madre di Nara, che ha contattato le forze dell'ordine e avvisato la figlia negli Stati Uniti. Raggiunta dalla notizia, quest'ultima ha interrotto tutti gli impegni per prendere il primo volo diretto in Italia e sincerarsi delle condizioni della sua famiglia. Nessuno dei presenti ha riportato conseguenze fisiche, sebbene l'esperienza abbia provocato grande spavento tra i ragazzi. In seguito all'intervento dei Carabinieri, anche Maxi Lopez ha confermato via social che i figli stanno bene e ha ringraziato pubblicamente le forze dell'ordine per l'assistenza ricevuta. Nessuna dichiarazione pubblica è invece arrivata da parte di Mauro Icardi, padre delle due figlie più piccole.

La dinamica del blitz

Stando a quanto ricostruito, tre uomini incappucciati avrebbero fatto irruzione nella proprietà muovendosi a colpo sicuro. La stessa Nara avrebbe infatti riferito agli inquirenti il sospetto che si trattasse di qualcuno che aveva già studiato i luoghi. Tra i beni sottratti figurano oggetti di valore, tra cui accessori di lusso, abbigliamento firmato e orologi, oltre ai passaporti e ai documenti di viaggio della famiglia.

Dai primi riscontri sulle immagini della videosorveglianza, consegnate dalla proprietaria ai Carabinieri, si vedrebbero i malviventi monitorare i movimenti degli occupanti, in quel momento intenti a guardare la partita, per poi colpire a colpo sicuro nei punti chiave della villa. L'attenzione delle forze dell'ordine si concentra ora sull'ipotesi che la banda abbia effettuato dei sopralluoghi nei giorni precedenti o che si sia avvalsa del supporto di un basista a conoscenza dell'immobile e delle abitudini della famiglia. Nel frattempo, Wanda Nara ha fatto sapere di aver già provveduto a rafforzare ulteriormente i sistemi di sicurezza della tenuta.