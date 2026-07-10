Temptation Island, Tony Panico commenta la gravidanza di Valentina Riccio: “Infame”, lei replica

Polemiche sui social per Valentina Riccio e Antonio Panico, ex protagonisti di Temptation Island. Una riflessione della ragazza sulla sua gravidanza è stata commentata dal compagno con il termine “infame”, scatenando immediatamente le ipotesi di una rottura o di una nuova crisi di coppia. La replica della napoletana: “Il caldo gli sta dando alla testa”.

Valentina Riccio e Antonio Panico finiscono ancora una volta al centro dell'attenzione. I due ex di Temptation Island sono attualmente in attesa del primo figlio dopo aver superato una separazione. A far scattare i radar degli esperti di gossip e dei follower è stato un insolito scambio di battute sotto un post Instagram, dove un termine decisamente fuori luogo usato da Panico ha alimentato per ore le voci di una nuova rottura imminente.

Il commento di Antonio Panico: "Infame"

Tutto è iniziato quando Valentina Riccio ha condiviso una nota personale sul percorso della sua dolce attesa, una gravidanza che la costringe a monitoraggi e accertamenti più frequenti della norma. Nel testo, si è lasciata andare a un bilancio emotivo, lanciando qualche frecciata a dinamiche passate: "Eri solo un piccolo puntino dentro di me e oggi mancano pochi mesi al momento in cui potrò finalmente stringerti tra le mie braccia. All’inizio il tuo arrivo non è stato accolto con entusiasmo da qualcuno, questo io non lo dimenticherò mai! Ma io ho sempre seguito il mio cuore e il mio istinto", le parole. Il focus del post è stato però oscurato dalla reazione pubblica del compagno. Antonio Panico ha infatti risposto al messaggio definendo la fidanzata "una infame". Un'uscita pubblica che è stata immediatamente intercettata dalle principali piattaforme di cronaca rosa online, trasformandosi nel giro di pochi minuti in un caso di presunta crisi di coppia.

Valentina Riccio parla della sua gravidanza sui social

La smentita di Valentina Riccio

L'alto numero di domande arrivate in privato ha spinto Riccio a intervenire direttamente per smontare il caso e rassicurare chi li segue sulla tenuta della relazione. La donna ha minimizzato l'accaduto, declassando l'epiteto del fidanzato a un semplice scivolone ironico o a uno scherzo mal interpretato dall'esterno: "Non so perché abbia scritto quel commento, diamo la colpa al caldo", ha tagliato corto l'ex protagonista del programma. In questo modo ha confermato indirettamente che tra i due la situazione è serena e che i preparativi per la nascita procedono. La replica non si è però limitata alla smentita. La napoletana ha colto l'occasione per esprimere fastidio nei confronti delle costanti attenzioni della rete, puntando il dito contro chi amplifica ogni minimo movimento social alla ricerca dello scandalo a tutti i costi.