Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara di Temptation Island genitori, è nato Carmine: “Ti amiamo follemente”

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara sono diventati genitori per la prima volta. La coppia di Temptation Island ha annunciato la nascita del figlio Carmine con un messaggio pubblicato sui social. A dicembre la notizia della gravidanza, mentre a luglio il matrimonio.

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara sono diventati genitori. La coppia protagonista di Temptation Island nel 2024 ha annunciato la nascita del primo figlio Carmine. La bella notizia con alcuni scatti sui social nella giornata del 18 giugno. A dicembre avevano reso pubblica la gravidanza nello studio di Verissimo, mentre lo scorso luglio sono diventati ufficialmente marito e moglie dopo una storia d'amore che dura da più di 10 anni, tra alti e bassi e la partecipazione nel programma di Canale 5.

"Benvenuto al mondo amore di Mamma e Papà", hanno scritto i neo genitori sui social annunciato la nascita del loro primo figlio. Si chiama Carmine ed è nato il 17 giugno. "Ti amiamo follemente", si legge anche nel messaggio accompagnato da colori azzurri. Tra le storie Instagram della neo mamma anche la foto del braccialetto con i dati anagrafici del piccolo, che la coppia aspettava con ansia.

Giuseppe e Gabriela si sono sposati il 12 luglio 2025 e alla cerimonia hanno partecipato diversi altri ex protagonisti di Temptation Island, che nel corso degli anni sono diventati amici, come Alessia Bottiglia o Francesca Sorrentino. Qualche mese dopo le nozze, nello studio di Verissimo, hanno svelato a Silvia Toffanin la gravidanza. Per la ragazza però non si tratta della prima, dal momento che rimase incinta già una volta quando aveva 14 anni: “Quella gravidanza non è andata avanti e oggi dico che forse è stato meglio così, perché ero troppo piccola”. All'epoca visse un aborto e fu un’esperienza segnata da molte difficoltà, anche per via della giovanissima età di entrambi- Gabriela scoprì inoltre di essere incinta in un momento in cui la relazione con Giuseppe, già caratterizzata da diversi alti e bassi, si era conclusa. Nel 2023 parteciparono al programma di Canale 5 e decisero di uscire separati, per poi ritrovarsi e dare al loro amore una seconda possibilità.