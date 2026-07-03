Uomini e Donne, Marco chiede a Cinzia di sposarlo ma lei frena: “Ho accettato l’anello volentieri”

L’ex dama di Uomini e Donne parla dell’evoluzione del rapporto con Marco Troiani lontano dalle telecamere. Tra i due le cose corrono veloci: è spuntato un anello e lui ha già chiesto la sua mano, nonostante la frequentazione nel trono over fosse stata tutt’altro che semplice. Lei, però, ci va piano e chiede del tempo.

Immagine generata con ausilio di ChatGPT

La storia d'amore tra Cinzia Paolini e Marco Troiani prosegue a gonfie vele dopo Uomini e Donne. A confermarlo è stata la stessa ex dama del dating-show, che durante un'intervista rilasciata al magazine ufficiale del programma ha tracciato un bilancio dei loro primi mesi insieme, rivelando dettagli clamorosi: tra i due non solo è spuntato un anello importante, ma è arrivata persino una proposta di matrimonio.

L'anello e la proposta di matrimonio

Oggi la distanza non sembra essere un ostacolo, anzi. Cinzia descrive il compagno come "un gentiluomo, molto rispettoso ma anche caparbio". La vicinanza estiva ha accelerato i tempi, tanto da far confermare alla Paolini i rumors su un regalo di grande valore: "Marco mi ha regalato un anello importante. L'ho accettato volentieri, anche se in realtà l’idea iniziale è stata mia, l'ho un po' imbeccato", le parole. Ma la vera sorpresa riguarda i progetti a lungo termine: Marco ha infatti bruciato le tappe chiedendole già di sposarlo. Una mossa audace che ha trovato Cinzia cauta: la dama gli ha proposto di prendersi ancora un periodo per viversi giorno per giorno prima del grande passo. Nel frattempo, Marco ha anche iniziato a muovere i primi passi nella vita familiare di lei, conoscendo il figlio.

Marco e Cinzia nello studio di Uomini e Donne

La frequentazione turbolenta e l'addio a Uomini e Donne

Per capire la portata di questi sviluppi, serve fare un passo indietro a come li avevamo lasciati in studio a fine maggio. Il percorso di Cinzia nel Trono Over non è stato affatto lineare. Inizialmente, la dama aveva avviato una frequentazione intensa e ricca di aspettative con un altro cavaliere, Mario Lenti. Una conoscenza che sembrava promettente ma che si è poi interrotta a causa di alcune incomprensioni. Proprio nel momento di massima tensione era subentrato Marco Troiani. La loro è stata una frequentazione segnata dai dubbi della dama e dalla forte gelosia di lui. Eppure, la caparbietà del cavaliere ha avuto la meglio, portandoli a decidere di abbandonare insieme il programma per viversi la quotidianità senza l'ansia delle telecamere. Una scelta che, a posteriori, si è rivelata vincente. A proposito di Mario Lenti, Cinzia ha tagliato corto nell'intervista: i due non si sono mai più sentiti e la dama non ha la minima intenzione di ricontattarlo.