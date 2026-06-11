Martina De Ioannon in lacrime per le voci sul tradimento a Ciro: “Temevo che Gianmarco credesse ai pregiudizi”

Martina De Ioannon crolla in lacrime su TikTok: l’ex tronista di Uomini e Donne ha confessato i retroscena dolorosi della storia con Gianmarco Steri, ammettendo di aver sofferto per le voci di un presunto tradimento ai danni di Ciro Solimeno.

Il percorso di Martina De Ioannon dopo Uomini e Donne continua a registrare un enorme seguito, ma dietro la facciata di una relazione che oggi appare solida e serena con Gianmarco Steri, si nascondono mesi di sofferenza emotiva. L'ex tronista si è lasciata andare alle lacrime durante una diretta su TikTok: "Avevo paura che lui non potesse credere alla mia buona fede, sulla base di pregiudizi che si creano se leggi certe cose".

Il contesto: il triangolo con Ciro Solimeno e le accuse di tradimento

Per comprendere lo sfogo dell'influencer è necessario fare un passo indietro al finale del suo trono. L'ex volto di Temptation Island aveva concluso il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi scegliendo il corteggiatore Ciro Solimeno. La relazione tra i due, tuttavia, si è interrotta bruscamente dopo qualche mese. A scatenare il caos mediatico è stata la decisione lampo di De Ioannon di tornare sui suoi passi per iniziare una frequentazione con Gianmarco Steri, la sua "non scelta". Questo repentino cambio di rotta ha alimentato per mesi una narrazione critica nei suoi confronti, vedendola travolta dall'accusa di aver tradito Ciro con Gianmarco prima ancora che la loro storia finisse.

Ciro Solimeno e Martina De Ioannon nel giorno della scelta

Le lacrime in diretta su TikTok

Durante il live su TikTok, la romana ha parlato delle difficoltà vissute a causa di quelle accuse. Il dolore principale è legato al timore che il flusso costante di insinuazioni sul presunto tradimento (che lei ha sempre negato) potesse condizionare Steri, spingendolo a dubitare della purezza dei suoi sentimenti. "Questa cosa veramente mi ha fatto stare tanto male in questi mesi, non ne ho mai parlato", ha spiegato l'ex tronista, interrompendosi per asciugarsi le lacrime. E ancora: "Avevo paura che lui non potesse credere alla mia buona fede sulla base di pregiudizi che si creano se leggi certe cose, se tutti i giorni le persone ti dicono: ‘Guarda che poi lo fa anche con te'".

Le voci sul matrimonio

Al netto delle fragilità emerse, la storia d'amore tra i due ex protagonisti del programma di Canale 5 non sembra comunque essere in discussione. Anzi, superata la tempesta dei mesi scorsi, De Ioannon ha ironizzatosulle future nozze, confessando di fare pressioni quotidiane sul fidanzato: "Il matrimonio? Ci sto lavorando, lo tartasso tutti i giorni e gli chiedo quando mi fa la proposta. Lui ride e svaga, ma arriverà: ormai siamo marito e moglie e basta".