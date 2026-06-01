Chiedono a Martina De Ioannon della scelta di Ciro Solimeno e lei si arrabbia: “Non voglio parlarne”

Martina De Ioannon reagisce male quando, nel corso di una live, i fan le chiedono di commentare la scelta di Ciro Solimeno, suo ex compagno, a Uomini e Donne. Ciro ha lasciato il programma insieme a Elisa Leonardi.

Martina De Ioannon ha reagito infastidita quando, durante una diretta su TikTok, alcuni utenti le hanno chiesto di commentare la scelta di Ciro Solimeno. Com'è noto, Ciro è stato il compagno di Martina per circa un anno. La loro storia era iniziata quando l'ex tronista aveva deciso di concludere il suo percorso a Uomini e Donne proprio insieme a lui. La relazione, però, è terminata dopo diversi mesi e Martina ha successivamente intrapreso una storia con Gianmarco Steri, altro suo ex corteggiatore nel dating show condotto da Maria De Filippi.

Dopo la fine della relazione con De Ioannon, Solimeno ha accettato la proposta del programma di sedere sul trono. Al termine del suo percorso, durato diversi mesi, ha scelto di lasciare il programma insieme a Elisa Leonardi. Oggi Martina, diversamente da quanto accadde quando fu Steri a diventare tronista, ha deciso di non fare alcun riferimento pubblico al suo ex compagno e di non commentarne le scelte.

Quando, nel corso della diretta, le è stato chiesto apertamente cosa ne pensasse – anche alla luce del fatto che la scelta di Solimeno fosse andata in onda proprio in questi giorni – la giovane ha reagito con fastidio. "Ma che ne penso? Non mi va di parlarne. Che devo dire? Poi dite che sono irrispettosa. Siete voi, non sono io. Vorrei vedervi al posto mio. Se pubblico una foto con il mio fidanzato, mi chiedete di pubblicarne un'altra. Basta, siete pesanti. Parliamo di me", si è lamentata l'ex tronista, accusando alcuni utenti di voler entrare eccessivamente nella sua vita privata.

Una reazione che arriva dopo mesi trascorsi sotto i riflettori di programmi come Temptation Island e Uomini e Donne, trasmissioni che fanno proprio delle vicende sentimentali dei protagonisti il centro del proprio racconto.

Successivamente, lasciando intendere di considerare alcune domande un tentativo di alimentare polemiche, Martina ha aggiunto: "Lo so io la gente che vorrebbe, ma non l'avrà mai. Non sono scema due volte".

Nemmeno Ciro Solimeno, durante il suo percorso sul trono, aveva fatto particolari riferimenti alla relazione vissuta con Martina. Tornò sull'argomento soltanto in un'occasione, quando, dopo essere stato scoperto dalla redazione del dating show, ammise di aver sentito De Ioannon lontano dalle telecamere anche durante il loro primo percorso a Uomini e Donne.