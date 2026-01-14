Martina De Ioannon e gli incontri segreti con Ciro Solimeno durante Uomini e Donne: “Michele Longobardi sapeva”

Nelle ultime ore l'ex cavaliere di Uomini e Donne Mario Cusitore ha rilasciato un'intervista nella quale ha rivelato nuovi dettagli sul trono di Martina De Ioannon, finito di nuovo al centro della cronaca rosa dopo le dichiarazioni di Ciro Solimeno, suo ex corteggiatore nonché ex fidanzato, che ha ammesso di averla vista e sentita ai tempi della loro partecipazione al programma come ‘conoscenti'. Un'ammissione che non gli farà saltare il trono, ma che lo ha esposto a maggiori critiche. Stando a quanto rivelato dall'ex del parterre Over, Michele Longobardi – che lasciò il programma dopo lo scandalo delle chat con le sue corteggiatrici – sapeva degli incontri clandestini tra Martina e Ciro durante il trono che li vedeva protagonisti.

"Michele Longobardi sapeva degli incontri tra Martina e Ciro"

Mario Cusitore, napoletano ex volto del parterre Over del programma, ha raccontato a Lorenzo Pugnaloni che "Michele Longobardi sapeva tutto". Si tratta dell'ex corteggiatore poi diventato tronista insieme a Martina De Ioannon e Francesca Sorrentino. Quando uscirono allo scoperto le sue conversazioni con le sue ex corteggiatrici, che scatenarono lo scandalo, si sfogò con lui svelando di non essere stato l'unico a non seguire le regole del programma. "Mi disse che lui non era affatto l’unico ad aver chattato con le ragazze, ma che anche Ciro lo stava facendo da un po' con Martina", le parole di Cusitore.

Il silenzio di Martina De Ioannon sulla vicenda

Nonostante sia di nuovo al centro della cronaca rosa dopo le rivelazioni di Ciro Solimeno, Martina De Ioannon non è intervenuta sulla vicenda. Su Instagram è rimasta attiva, ma pubblicando le stories legate alla sua vita di tutti i giorni. Atteggiamento contestato da Ciro Solimeno che ai microfoni di Witty ha commentato con queste parole: "La cosa che mi stupisce è che tra i due io sono stato l'unico a metterci la faccia, mi aspettavo che anche Martina lo facesse. Invece non è stato fatto, si è adagiata sulle cose successe. Deve metterci la faccia, sta facendo prendere me**a solo a me".