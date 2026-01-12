Ciro Solimeno rivela: “Ho incontrato Martina De Ioannon in hotel quando lei era tronista a Uomini e Donne”

A distanza di più di un anno, Ciro Solimeno ha confessato di aver sentito telefonicamente e via messaggio Martina De Ioannon durante Uomini e Donne, quando lei era tronista e lui corteggiatore (poi scelta), andando così contro il regolamento. I due si sono anche visti in hotel di nascosto dal programma.

Ciro Solimeno ha rivelato alcuni dettagli inediti sul suo precedente percorso a Uomini e Donne, quando è stato corteggiatore e scelta di Martina De Ioannon. I due si sono sentiti e visti in segreto nel periodo delle registrazioni del dating show, andando contro al regolamento. Per gli stessi motivi, l'ex tronista Michele Longobardi era stato cacciato dal programma e costretto a interrompere il suo percorso.

Ciro Solimeno confessa i messaggi scambiati di nascosto con Martina

In un video esclusivo pubblicato da Uomini e Donne, Ciro è tornato a parlare del suo precedente percorso nel programma, quando non era ancora tronista ma corteggiatore di Martina De Ioannon. A novembre 2024, l‘ex corteggiatore ha iniziato a parlare sui social con la tronista, scambiando con lei messaggi e chiamate e infrangendo così il regolamento. A iniziare i contatti è stato lo stesso Ciro, come ha confessato, assumendosi la responsabilità di quanto accaduto: "Mi accorgo che tra le visualizzazioni delle mie storie Instagram c'era con una certa frequenza un account e inizio ad avere il dubbio che potesse essere Martina, così cerco di capirlo. Ci scambiamo qualche messaggio, mando una foto con una frase che ci eravamo ripetuti durante un ballo per capire se fosse lei definitivamente. Ho la certezza e le chiedo il numero di telefono".

Dopo essersi scambiati il numero, Ciro e Martina si sentono al telefono all'oscuro del programma: "Durante la telefona le chiedo se fosse davvero interessata a questo percorso e se fosse interessata a me e all'altra persona. Mi dice che i sentimenti che stava provando erano reali. Più volte mi ripete che stavamo facendo una cosa sbagliatissima e io mi prendo tutte le responsabilità. Ho iniziato io".

Martina e Ciro si sono incontrati di nascosto per due volte

Dopo la prima telefonata, Martina e Ciro iniziano a sentirsi spesso sia per messaggio che al telefono (per volontà di entrambi) e non passa molto tempo prima che questi contatti diventino anche incontri di persona. "Le dico che sono in un hotel vicino agli studi e decidiamo di vederci. Ci sono stati 2 incontri a cavallo tra una registrazione e l'altra. Ci siamo scambiati dei baci, ma non siamo mai andati oltre". Nello stesso periodo a uomini e Donne scoppia il caso del tronista Michele Longobardi, che viene cacciato perché sentiva la corteggiatrice Alessandra Fumagalli fuori dal programma, proprio come stavano facendo anche Ciro e Martina. "A quel punto capiamo la gravità della situazione e decidiamo di non sentirci più definitivamente fino alla scelta. Non mi ha dato certezze a riguardo, non sapevo che avrebbe scelto me", ha concluso Ciro.