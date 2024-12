video suggerito

Michele Longobardi sentiva Alessandra Fumagalli fuori da Uomini e Donne, è l’ex di Luca Daffrè È Alessandra Fumagalli la ragazza che Michele Longobardi ha sentito di nascosto mentre sedeva sul trono di Uomini e Donne. La giovane avrebbe inviato foto e contenuti alla redazione che ne attestano la frequentazione, che hanno spinto Maria De Filippi a cacciare il tronista dal dating-show. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

È Alessandra Fumagalli la ragazza che Michele Longobardi ha sentito di nascosto mentre sedeva sul trono di Uomini e Donne. A confermarlo è Lorenzo Pugnaloni. Nella giornata di ieri, il giornalista ha anticipato che il campano è stato cacciato dal programma perché aveva creato dei profili fake con cui contattava le sue corteggiatrici. In studio, inoltre, Maria De Filippi ha scoperto che il giovane si sentiva anche con un'altra ragazza di nome Alessandra, che si è poi rivelata essere l'ex scelta del tronista Luca Daffrè. La giovane avrebbe inviato foto e contenuti alla redazione che ne attestano la frequentazione, che hanno spinto la conduttrice a cacciare il tronista.

La frequentazione tra Alessandra Fumagalli e Michele Longobardi

Alessandra Fumagalli e Michele Longobardi si sono sentiti durante il suo trono a Uomini e Donne. Il ragazzo, dunque, oltre a contattare con profili fake le sue corteggiatrici Amal Kamal, Veronica Fedele e Mary Chiaro, aveva anche un'altra frequentazione. Ancora non è noto se i due si siano anche visti, oltre che sentiti. Ma, in base a quanto riportato nelle anticipazioni di Pugnaloni, sarebbe stata lei stessa a dire alla redazione di quello che stava accadendo tra loro. Fumagalli non è un volto nuovo al dating show di Maria De Filippi. Lo scorso anno, infatti, aveva partecipato come corteggiatrice di Luca Daffrè ed era anche stata la sua scelta. Attualmente, lavora come influencer. Vive a Milano ed è appassionata di surf. Iscritta alla facoltà di Giurisprudenza, ha deciso di lasciare l’università quando le mancano solo 9 esami alla laurea. Prima di Uomini e Donne era già stata in tv, partecipando come protagonista a Donnavventura.

La reazione di Amal Kamal dopo la fine del trono

Amal Kamal doveva essere la scelta di Michele. O, almeno, questo è quanto aveva dichiarato il tronista prima di essere cacciato dal programma per il suo comportamento. Dopo la registrazione, proprio la ragazza ha postato su Instagram una story che sembra una chiara frecciata a quanto accaduto nel suo percorso con il campano. "Ignorare i segnali negativi perchè vuoi vedere il lato positivo delle persone, ti costerà caro in futuro", recita.