Michele Longobardi cacciato da Uomini e Donne, Anticipazioni: “Il tronista in lacrime dopo le segnalazioni” Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne fornite da Lorenzo Pugnaloni, Michele Longobardi è stato cacciato dal programma. Oltre ai profili fake creati per parlare con le corteggiatrici, avrebbe intrapreso una conoscenza con una ragazza estranea alla trasmissione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Oggi è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne che andrà in onda prossimamente. Dopo quanto emerso ieri riguardo il trono di Michele Longobardi – che ha creato profili fake per parlare con le sue corteggiatrici -, in studio è stata presa una decisione sul suo destino nel programma. Stando alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, il tronista è stato cacciato. Maria De Filippi, durante la registrazione della puntata, avrebbe inoltre scoperto che il giovane si sentiva anche con una ragazza di nome Alessandra, sconosciuta al programma.

"Michele Longobardi cacciato da Uomini e Donne", le anticipazioni

Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne fornite da Lorenzo Pugnaloni, Michele Longobardi è stato cacciato da Uomini e Donne. La decisione è stata presa dopo la scoperta dei profili fake del tronista, creati per parlare in segreto con le corteggiatrici. In studio, inoltre, Maria De Filippi avrebbe scoperto che il giovane si sentiva anche con un'altra ragazza di nome Alessandra, sconosciuta al programma. La giovane avrebbe inviato foto e contenuti alla redazione che attestano la conoscenza. "Veronica e Amal si sono arrabbiate, Gianni lo ha attaccato duramente", si legge. Michele avrebbe spiegato che voleva scegliere Amal, ma la corteggiatrice si sarebbe tirata indietro. Allora, il tronista sarebbe scoppiato a piangere prima di abbandonare lo studio. "Gianni e Tina non hanno voluto salutarlo, lui è uscito rincorrendo Amal, ma lei gli ha chiuso la porta davanti", le parole di Lorenzo Pugnaloni.

La corteggiatrice Veronica sui social gli dà del clown

Con una Ig story, Veronica, l'ormai ex corteggiatrice di Michele Longobardi, ha commentato quanto accaduto. Sull'immagine di una luminaria a forma di clown, ha scritto: "Va bene che ti senti importante ma addirittura far fare una gigantografia che ti rappresenta, mi sembra esagerato".