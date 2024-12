video suggerito

Cacciato da Uomini e Donne, Michele Longobardi è stato sorpreso con Clotilde Esposito di Mare Fuori Terminata male la sua esperienza a Uomini e Donne, Michele Longobardi è stato sorpreso accanto a una nuova donna. Si tratta di Clotilde Esposito, attrice che ha partecipato alle riprese della serie tv Mare Fuori nel ruolo della detenuta Silvia.

A cura di Stefania Rocco

Terminata male la sua esperienza a Uomini e Donne, Michele Longobardi è tornato alla sua vita di sempre. Da single. Poche ore fa, il campano è stato fotografato accanto a un’attrice della serie tv Mare Fuori. Si tratta di Clotilde Esposito che nella popolare fiction interpreta il ruolo della detenuta Silvia. A pubblicare lo scatto – il primo aggiornamento dopo la sua uscita dal dating show di Maria De Filippi – è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano seconda la quale i due sarebbero stati intercettati insieme all’interno di un centro commerciale a Napoli. Lo scatto risalirebbe al 23 dicembre scorso.

Perché Michele Longobardi ha lasciato Uomini e Donne

Michele Longobardi è stato costretto a lasciare il trono di Uomini e Donne dopo essere stato abbandonato dalle sue corteggiatrici. L’uomo è stato accusato di avere creato un profilo Instagram fake con lo scopo di contattare le donne arrivate in trasmissione a corteggiarlo. Longobardi si è difeso spiegando di avere voluto tentare un esperimento per mettere alla prova le sue corteggiatrici. Qualche ora dopo, però, è emerso che l’uomo avrebbe frequentato parallelamente al trono anche una donna che non era tra le sue corteggiatrici. Si tratterebbe di Alessandra Fumagalli, ex corteggiatrice che fu scelta da Luca Daffrè.

Michele Longobardi avrebbe provato (invano) a fare la sua scelta

Prima di abbandonare la trasmissione e perdere così definitivamente l’opportunità concessagli dalla redazione del dating show condotto da Maria De Filippi, Longobardi avrebbe provato invano a fare la sua scelta. L’ex tronista avrebbe raccontato di volere abbandonare il programma mano nella mano con Amal. La donna, tuttavia, si sarebbe rifiutata di credergli e di concedergli un’opportunità di salvare il loro rapporto. Sarebbero caduti nel vuoto i successivi tentativi dell’ex tronista di riconquistarla. Per questo motivo, oggi, Michele sarebbe ancora single.