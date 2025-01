video suggerito

Amal su Michele dopo Uomini e Donne: “Ha guidato 8 ore per portarmi le rose, ha detto di essere innamorato di me” Dopo la cacciata di Michele Longobardi da Uomini e Donne, Amal Kamal, che avrebbe dovuto essere la sua scelta, ha fatto una diretta su Instagram insieme alle altre due corteggiatrici, Veronica Fedele e Mary Chiaro. La ragazza ha raccontato di essere stata cercata più volte dal napoletano, dopo la fine del suo percorso. Ecco cosa ha detto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

59 CONDIVISIONI condividi chiudi

La cacciata da Uomini e Donne di Michele Longobardi, l'ex tronista che aveva creato profili fake per contattare le ragazze in studio e che sentiva di nascosto Alessandra Fumagalli fuori dal programma, è stata uno degli argomenti più chiacchierati delle ultime settimane. Ieri sera, in una diretta su Instagram, le sue ex corteggiatrici Amal Kamal, Veronica Fedele e Mary Chiaro hanno deciso di raccontare ulteriori dettagli sulla vicenda. Amal, in particolare, che avrebbe dovuto essere la scelta di Michele, come lui stesso aveva ammesso prima di lasciare lo studio, ha raccontato cosa è successo a telecamere spente, giorni dopo l'ultima registrazione.

Le parole di Amal Kamal su Michele Longobardi

Prima di lasciare in modo definitivo lo studio di Uomini e Donne, Michele Longobardi aveva dichiarato che, nonostante sentisse una ragazza di nascosto dalla produzione, quel giorno avrebbe scelto Amal Kamal. La ragazza ha raccontato che lui stesso l'ha cercata dopo la fine del suo percorso nel dating show: "Addirittura si è fatto 8 ore di macchina per portarmi delle rose, ha detto che è innamorato di me, ha detto cose importanti. Ha parlato diverse volte, dicendo di pensare anche al futuro. Cosa che lì per lì mi ha fatto storcere un po' il naso perché ho pensato che questa persona mi conoscesse da poco, non mi conosce così bene da dirmi determinate cose".

La ragazza, quindi, non ha creduto alle parole dell'ex tronista e ha sostenuto, insieme alle altre due ex corteggiatrici, che si trattasse solo di un modo per cercare di ripulirsi l'immagine. A Fanpage, Veronica Fedele aveva già anticipato di essere della stessa opinione.

Veronica: "Michele ha fatto commenti sul mio aumento di peso"

Anche Veronica Fedele ha preso più volte parola nel corso della diretta, e ha ribadito il suo pensiero nei confronti di Longobardi: "Di me non gliene importava niente, mi ha usato per portare avanti il programma perché ormai si era costruito qualcosa, lui non solo non prova un sentimento ne miei confronti, non gliene fregava niente". La ragazza ha poi raccontato di alcuni commenti inopportuni che il tronista avrebbe fatto sul suo aumento di peso, dovuto alla forte ansia e lo stress derivanti dal percorso in tv: "Ha fatto anche dei commenti poco carini, indelicati riguardo il mio peso, ironizzando sul mio corpo e sul fatto che io stessi prendendo dei chili. Michele è una persona che ha manipolato, usato e giudicato il corpo di una donna che stava lì per corteggiarlo".