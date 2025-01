video suggerito

Michele Longobardi e le chat private con Mary a Uomini e Donne: il video con la versione integrale dei messaggi WittyTv ha pubblicato la versione estesa della confessione di Mary alla redazione. A Uomini e Donne la corteggiatrice ha smascherato Michele Longobardi svelando l’esistenza di un profilo fake con il quale parlavano in segreto: “Vengo nel tuo letto solo per il pacchetto completo”, uno dei numerosi messaggi che lui le ha inviato nella notte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Ieri a Uomini e Donne è andata in onda la prima parte della cacciata di Michele Longobardi, il tronista smascherato dopo aver creato un profilo fake per parlare in segreto con le corteggiatrici e e frequentato di nascosto Alessandra Fumagalli. Nella puntata trasmessa su Canale5 ieri, giovedì 9 gennaio, è stato mostrato il momento in cui Mary – pretendente eliminata dal tronista – rivela alla redazione di aver parlato di nascosto, su Instagram, con Michele grazie a un profilo fake da lui creato. Witty Tv, dopo la messa in onda, ha caricato la versione integrale delle confessioni fatte dalla giovane corteggiatrice la quale ha mostrato tutti i messaggi scambiati con il tronista, anche quelli "più spinti".

La confessione di Mary alla redazione

"Quando è iniziato il percorso, notai che un profilo mi guardava le storie. Gli scrissi, non sapevo fosse lui. A fine ottobre mi ha scritto "Smettila, non possiamo parlare". Mi disse che non sapeva come fare per integrarmi all'interno del suo percorso perché non mi sbilanciavo. Poi mi scrisse di nuovo, mi inviò una foto chiedendomi se poteva fidarsi di me" ha raccontato Mary alla redazione prima di mostrare le chat con Michele Longobardi risalenti allo scorso novembre. "Questa chat è iniziata il 17 novembre ma non era la prima, le altre non le ho più perché lui mi chiedeva di cancellare i messaggi" ha continuato la corteggiatrice prima di leggere davanti alle telecamere il contenuto della conversazione. Nei messaggi i due si sono provocati a suon di "vieni qua" oppure "fai la brava altrimenti ti spezzo", poi ancora "mi manchi", detto dalla corteggiatrice la quale è stata risposta con "anche tu". Nella chat notturna, Michele ha scritto alla sua corteggiatrice: "Tu ubriaca, molto sexy, ma non possiamo parlare", poi ancora "Godiamoci il percorso per quanto possibile, soprattutto non lo falsiamo anche se è dura. Ho sbagliato io, cancella la chat. Non succederà più". Dopo aver appreso che lei era in giro con amici, ha continuato: "Sei con i tuoi amici? Non mi fai stare tranquillo. Hai una bellissima faccia, starebbe benissimo nel mio letto".

"Vengo nel tuo letto solo per il pacchetto completo", le chat tra Mary e Michele Longobardi

Mary con la redazione ha proseguito la lettura della conversazione con le confessioni di Michele a lei, fatte in chat: "Mi fido perché sei buona e affidabile, ma le cose possono succedere anche per sbaglio. Quindi sono in ansia", "Anche se il programma ha tutti i suoi difetti, noi ormai ci siamo dentro e non possiamo falsarci così il percorso" ha continuato. Mary e Michele si sono sentiti due volte al telefono: "Ho il suo numero di telefono" ha spiegato la corteggiatrice prima di continuare la lettura. Alla richiesta di lei di "venire a darmi un bacino", il tronista ha risposto: "Sto già nel letto a Castellammare. Se vengo, solo pacchetto completo". Solo giorni dopo si sono poi risentiti. Mary ha proseguito la lettura raccontando i messaggi scambiati con il tronista dopo una puntata. "Lui non mi ha fatto capire niente, così gli ho scritto cosa mi aveva dato fastidio, che mi aveva fatto rimanere male", ha spiegato la corteggiatrice la quale, durante la conversazione privata, ha poi chiesto al tronista se le altre pretendenti fossero a conoscenza dell'esistenza del profilo fake. "Veronica no, Amal non lo so" ha risposto Michele. "Ti ho dato per scontato ma non capisci" – ha continuato il tronista in chat – "Mi piaci tanto, quando sei andata via ho avuto paura. Siete fomentate, lo capisco, ma ve ne andate sempre. Io ho l'ansia, scriverti non mi aiuta. Penso che questo è tutto sbagliato, sta andando a rotoli".

"Mi ha fatto credere che il programma fosse pilotato"

Mary ha poi rivelato che Michele le raccontava di essere quasi costretto dalla redazione a vedere Veronica, anziché Amal o lei: "Mi ha detto che eravate voi che spingevate a farlo. Mi ha fatto pensare male del programma, ho pensato che fosse tutto pilotato". Poi lui le ha scritto: "Hai capito che ho manomesso il programma per te? Questa è la più grande dimostrazione che ho fatto a una persona. Non hai capito che questo percorso deve essere a 2, una più una di riserva. Ma tu mi piaci tantissimo". Poi ancora: "Ho tenuto Giulia per farvi ingelosire, sapevo già di voler continuare solo con voi tre". Poi, in un audio, lui ha continuato: "Non dimenticare cosa ti dico. Ti dimentichi cosa ho fatto per te che è superiore rispetto a quello che ho fatto con le altre. Non voglio dirti che devi sopportare, però non devi dimenticare le cose. Stiamo degenerando stasera, salutiamoci". E ancora, in un altro audio, ha detto: "Con sincerità, ti dico che non so chi sceglierò. Sono confuso, devi accettarlo. Si vede che sei sensibile anche se hai carattere". "Non fare screenshot e non dire nulla alle tue amiche, se ti scelgo devi eliminare 500/600 follower di ragazzi" le ha poi detto.

"Ero venuto a Uomini e Donne solo per soldi"

"Anche a te piace lo specchio vicino al letto?" le ha chiesto Michele scherzando in un audio prima di alludere a "sexy chat", e poi ancora: "Vorrei averti qui per regalarti bei momenti, momenti bellissimissimi. Vorrei sfogare tutta mia la mia frustrazione su di te in senso buono. Sono violento, ma in senso buono". "Per monetizzare questo è l'unico modo. Io ero venuto solo per soldi, però poi ho trovato ragazze che mi piacciono. La testa è quella che è, voglio stare bene e tranquillo", ha continuato in un audio.

I due hanno continuato a parlare in segreto e nelle conversazioni lette alla redazione, Mary ha spiegato che lui più volte ha provato a tutelarsi: "Non dovremmo parlare. Ti ho dato tante rassicurazioni, ho detto che ci siete solo tu e Amal per me. Con l'ansia non ho un bel rapporto, non vivo bene questa cosa. Resisti".