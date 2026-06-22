Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni si sposano, la crisi è ormai acqua passata

Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni si sposano. Dopo la crisi che li aveva allontanati mettendo a rischio il matrimonio, tra i due attori sembra sia tornato il sereno, come confermano anche le pubblicazioni apparse al Comune di Roma.

Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni si sposano. Dopo una crisi che aveva smosso il loro rapporto, tra i due sarebbe tornato il sereno, con tanto di pubblicazioni di matrimonio al Comune di Roma. A riportarlo, in anteprima, è il settimanale Chi, che aveva lanciato anche la notizia della presunta crisi tra i due attori.

Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni sposi: le pubblicazioni al Comune di Roma

Tutto è bene quel che finisce bene, si direbbe volendo usare un famoso detto, e quindi tra Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni la crisi sarebbe stata ormai superata e i due sarebbero finalmente pronti a sposarsi. Sulle pagine della rivista, in edicola mercoledì, compaiono le pubblicazioni di matrimonio, depositate a inizio giugno. Il sintomo di una crisi ormai passata è stata l'apparizione al Festival della Televisione di Montecarlo, in cui hanno si sono presentati insieme, scacciando così le nubi di una tempesta che li ha allontanati nei mesi scorsi. I due, che hanno vent'anni di differenza, ma stanno insieme già da qualche tempo, potranno finalmente coronare il loro rapporto, scegliendosi per il resto della vita.

La proposta di matrimonio e la crisi dopo qualche mese

A riportare la notizia delle future nozze era stato proprio il settimanale Chi. Pasotti, alla fine di uno spettacolo teatrale in cui recitava la compagna, si è inginocchiato sul palco e le ha chiesto di diventare sua moglie. A distanza di qualche mese, però, la situazione sembrava fosse cambiata in maniera radicale. Un allontanamento aveva di fatto messo in stallo il progetto matrimoniale. Lui non era presente, lo scorso aprile, al compleanno della compagna, che ha festeggiato insieme agli amici più cari, inoltre i due avevano anche smesso di seguirsi sui social, dettaglio che aveva fatto pensare ad un distacco serio. Intervistato da alcune testate, Pasotti, che era stato beccato intento a lasciare la casa dove vivevano insieme, ha smentito ogni indiscrezione: "Non mi ha ancora cacciato di casa, viviamo insieme, ci siamo solo spostati". Con le pubblicazioni ormai palesi è chiaro che la crisi sembra ormai un lontano ricordo.