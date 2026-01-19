Giorgio Pasotti si sposa, la proposta di matrimonio a Claudia Tosoni durante il suo spettacolo teatrale

Giorgio Pasotti si sposa: l’attore ha chiesto alla compagna Claudia Tosoni di sposarlo durante il suo spettacolo teatrale. L’attrice, emozionata, ha subito accettato. I due sono una coppia dal 2017 e hanno quasi 20 anni di differenza.

Giorgio Pasotti si sposa. L'attore ha fatto la proposta di matrimonio alla compagna Claudia Tosoni durante il suo spettacolo teatrale. I due sono una coppia dal 2017 e hanno quasi 20 anni di differenza (34 lei e 52 lui). A dare la notizia il sito di Chi, che mostra anche alcune romantiche foto del momento.

Pasotti ha voluto sorprendere la compagna con una romantica proposta durante il suo spettacolo teatrale La Strana coppia, di cui lei fa parte del cast e che ha come protagonisti Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia. "Claudia, vuoi sposarmi?", le ha chiesto inginocchiandosi sul palco con un mazzo di fiori in una mano e l'anello nell'altro. L'attrice, stupita ed emozionata, ha risposto di sì. Il momento è stato immortalato da diversi scatti, pubblicati in anteprima dal settimanale Chi. Per il momento i diretti interessati non hanno ancora dato la bella notizia pubblicamente.

Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni sono una coppia dal 2017 e la differenza d'età, come ha raccontato in più occasioni l'attore, 18 anni più grande, non è mai stata un problema. Oltre che nella vita privata, hanno lavorato anche insieme: Pasotti ha infatti voluto la compagna per il debutto alla regia del suo spettacolo teatrale Otello. "Lavorare insieme è molto bello perché Giorgio è un regista e una persona che ascolta parecchio gli attori. Ci contaminiamo molto, andiamo a teatro, vediamo film, condividiamo suggestioni", aveva raccontato lei in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi.