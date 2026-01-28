Chi è Giorgio, avvocato e marito di Gabriel Garko da due anni

Si chiama Giorgio, ha 40 anni ed è un avvocato palermitano di origini nobiliari. Lontano dal mondo dello spettacolo, è l’uomo che ha sposato Gabriel Garko in gran segreto due anni fa.

Giorgio è il marito di Gabriel Garko: i due si sono uniti con unione civile due anni fa, anche se stanno insieme da quattro anni. Ha 40 anni, fa l'avvocato, ha origini palermitane e si occupa della gestione di alcuni B&B in Sicilia. Dopo anni vissuti mantenendo la loro storia lontana dai riflettori, ad uscire allo scoperto è stato lo stesso attore nel salotto di Verissimo. Qualche giorno fa, invece, sono stati paparazzati insieme per le strade di Roma, con le fedi in bella vista.

Chi è Giorgio, la carriera da avvocato

Giorgio ha 40 anni, è originario di Palermo e vanta nobili origini. La sua biografia si discosta nettamente dal mondo dello spettacolo: nella vita è un avvocato di successo e si occupa della gestione di alcuni B&B in Sicilia. Una carriera concreta, lontana dalle luci della ribalta, che ha permesso a Garko di trovare un porto sicuro fuori dalle logiche del gossip. La loro storia è iniziata circa quattro anni fa grazie ad amici comuni. Dopo un primo incontro, i due si sono persi per un periodo, per poi ritrovarsi attraverso i social network. Un legame che gli affetti più cari dell'attore definiscono salvifico: Giorgio è l'uomo che non ha mai chiesto a Gabriel di essere un personaggio o un sex symbol, ma semplicemente se stesso. Chi li conosce parla di una rinascita per l'attore, oggi finalmente libero di mostrare un sorriso che non è più un obbligo contrattuale, ma una scelta quotidiana.

La storia con Gabriel Garko e l’unione civile

La notizia del matrimonio tra Gabriel Garko e Giorgio è arrivata come un fulmine a ciel sereno durante un'intervista a Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin, l'attore ha rivelato di aver pronunciato il "sì" in gran segreto già due anni fa. Una scelta di pudore e riservatezza, necessaria per difendere un amore che non aveva bisogno di copertine per essere vero. "Non serve un certificato, basta un volto che cambia espressione", si legge sul settimanale. Eppure, le recenti foto pubblicate dal settimanale Chi, che ritraggono la coppia a Roma con le fedi in bella vista, hanno ufficializzato davanti al grande pubblico un legame che privatamente era già solido. Per Garko, questo matrimonio rappresenta il capitolo finale della sua rivoluzione personale: dopo la fine della "favola" con Adua Del Vesco, Giorgio è la realtà che l'attore ha scelto di difendere ogni giorno, lontano dalle maschere del passato.