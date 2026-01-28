Gabriel Garko paparazzato con il marito Giorgio: le prime foto di coppia con le fedi in bella vista

Dopo la rivelazione a Verissimo sulle nozze segrete celebrate due anni fa, l’attore è stato avvistato a Roma mentre passeggiava insieme al marito. Chi è Giorgio, l’uomo che ha cambiato la vita di Garko lontano dai riflettori.

Per anni è stato il volto delle fiction Mediaset, ma oggi Gabriel Garko vive una nuova fase della sua vita insieme al marito Giorgio. Dopo l'annuncio a sorpresa nel salotto di Silvia Toffanin, dove ha rivelato di essersi sposato in gran segreto due anni fa, arrivano le prime conferme visive di questa unione: l'attore è stato sorpreso a Roma mentre passeggia con suo marito, mostrando con orgoglio la fede al dito.

Le prime foto di Gabriel Garko e Giorgio

Le immagini, pubblicate nell'ultimo numero del settimanale Chi, ritraggono un Gabriel Garko inedito, rilassato e finalmente lontano dalle tensioni del passato. L'attore è stato intercettato per le strade di Roma insieme a Giorgio, l'uomo che da quattro anni gli è accanto. Nelle foto, ciò che balza subito all'occhio è il dettaglio delle fedi nuziali: un simbolo che suggella quel "patto di onestà" che Garko ha stretto con se stesso e con il suo pubblico dopo il celebre coming out al Grande Fratello Vip nel 2020. Non ci sono più "favole" costruite a tavolino, ma una realtà solida che non ha più bisogno di nascondersi dietro lo spago dell'eleganza forzata.

Chi è Giorgio, il marito di Gabriel Garko

Se la vita professionale di Garko è stata per decenni di dominio pubblico, quella del marito Giorgio racconta una storia molto più concreta e lontana dal set. Quarantenne di origini nobiliari palermitane, Giorgio è un avvocato che gestisce alcuni b&b in Sicilia. I due, riporta il settimanale, si sono conosciuti quattro anni fa tramite amicizie comuni, per poi perdersi e ritrovarsi grazie ai social. Un incontro che ha segnato la rinascita dell'attore: chi è vicino alla coppia parla di un rapporto che "ha restituito a Garko un sorriso" che non è più un riflesso condizionato dal copione, ma una scelta consapevole.

La rivelazione delle nozze arriva come il capitolo finale di un lungo processo di liberazione iniziato nel 2020, quando Garko confessò a Rosalinda Cannavò (all'epoca Adua Del Vesco) che la loro era solo una messinscena. Mentre l'attrice ha poi ripreso la sua identità e costruito la sua famiglia, l'attore ha dovuto difendere la propria verità giorno dopo giorno. Oggi, quel segreto protetto per due anni diventa una testimonianza di libertà. Non serviva un certificato per confermare la sua felicità, ma quelle fedi mostrate con naturalezza tra le strade della Capitale dicono molto più di mille interviste: il tempo delle finzioni è definitivamente scaduto.