Gabriel Garko: “Ho sposato Giorgio due anni fa. Non l’ho detto a nessuno, non volevo che uscisse la notizia”

In occasione della nuova fiction che lo vede protagonista, Colpa dei sensi, Gabriel Garko è stato ospite di Verissimo oggi, domenica 25 gennaio, insieme ad Anna Safroncik, con la quale ha condiviso il set della serie di Canale5 in onda in prima serata da venerdì 30 gennaio 2026. Il celebre attore, dopo aver parlato della nuova trama che segna il suo ritorno sul piccolo schermo, ha affrontato il tema amore e relazioni. Soltanto negli ultimi giorni ha rivelato di vivere una storia d'amore intensa da quattro anni: in un'intervista rilasciata a la Repubblica ha parlato per la prima volta di una persona con la quale convive da quattro anni. A Silvia Toffanin e al pubblico di Canale 5, oggi, ha rivelato di essersi sposato due anni fa, lasciando attonita la conduttrice. E dopo aver mostrato l'anello di fidanzamento e la fede, ha raccontato:

"Mi sono sposato due anni fa. La mia vita pubblica, tipo la storia con Eva (Grimaldi, ndr), era una fiction, veniva trattata come una fiction. Le storie vere le ho tenute per me" ha dichiarato, spiegando di aver fatto in modo in questi anni di tenere massima riservatezza sulla sua privacy. "Nella mia vita privata ci tengo tanto alla privacy e quando ho preso questa decisione (di sposarsi, ndr) ho organizzato tutto in modo tale che non uscisse la notizia", ha continuato. Gabriel Garko ha spiegato di essersi sposato a dicembre di due anni fa: "È successo il 2 dicembre, non l'ho detto a nessuno, eravamo in quattro". Il marito si chiama Giorgio: "Siamo riservatissimi", ha concluso riguardo l'argomento.

"Da due anni dico alle persone "Gabriel viene col marito", e tutti dicono "come con il marito?", che figure. Lui mi diceva "Non dire niente", finalmente mi hai liberata. Comunque, sono bellissimi insieme" ha commentato Anna Safroncik che li frequenta.