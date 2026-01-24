Gabriel Garko e l’amore: “Sto con una persona da quattro anni, non è dell’ambiente. Viviamo insieme”

Gabriel Garko si racconta a cuore aperto. Dal legame solido che vive lontano dai riflettori al peso del passato: “Fino a quando esisterà il coming out, non saremo realmente liberi. Oggi vivo con un compagno e nessuno sa nulla, mi sono tolto lo scafandro”.

Gabriel Garko sta per tornare su Canale 5 con un nuovo "feuilleton in salsa gialla", Colpa dei sensi, ma è nella vita reale che l'attore ha finalmente trovato l'equilibrio che cercava. Dopo anni vissuti sotto una luce riflessa, tra copertine patinate e storie costruite a tavolino, oggi Garko si gode una stabilità sentimentale che protegge con estrema cura.

La nuova vita sentimentale di Gabriel Garko

In un’intervista rilasciata a Repubblica, l'attore ha svelato di vivere una relazione molto seria, lontana dalle logiche del gossip che per decenni lo hanno inseguito. Se in passato la sua vita privata era spesso una "fiction", oggi la realtà ha preso il sopravvento: "Sto con una persona da quattro anni, non è dell’ambiente, viviamo insieme e non si sa nulla", ha confessato Garko. Un traguardo non scontato per chi ha vissuto a lungo in una gabbia dorata: "Il successo non è facile, la gente da fuori vede l’oro che luccica, tu le sbarre". Guardandosi indietro, l'attore non nasconde la sofferenza di quel periodo in cui doveva reprimere la propria identità: "Non sapevo chi fossi, ho sofferto di attacchi di panico. Mi sono sentito dire: ‘Non sei stato onesto, ci hai preso per il culo'. No, ho preso per il culo solo me".

Il coming out e la libertà ritrovata

Il momento della verità è arrivato nel 2020, durante un'ospitata al Grande Fratello, una scelta dettata quasi dalla necessità di non farsi sottrarre il racconto della propria vita: "O lo facevo io, o ci pensava qualcun altro in modo più brutale. L’ho fatto con naturalezza e mi sono liberato di un peso". Tuttavia, Garko riflette con amarezza sulla necessità stessa di doversi dichiarare: "Fino a quando esisterà il coming out, vuol dire che non si è realmente liberi. Per quale motivo una persona deve dichiarare le sue preferenze sessuali?". Quel momento di esposizione totale è stato come uno spartiacque psicologico, tanto che dopo il reality aveva perso la voglia di uscire di casa.