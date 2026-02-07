Gabriel Garko: “Ho sposato Giorgio in segreto. Se lo si vuole, essere riservati è possibile”

Gabriel Garko conferma il matrimonio celebrato in gran segreto con Giorgio, suo compagno da tempo. Più di un anno fa, i due hanno deciso di convolare a nozze senza renderlo pubblico. Solo di recente, l’attore ha scelto di raccontare la decisione di unirsi in matrimonio con l’uomo con il quale ha scelto di trascorrere il resto della sua vita, spiegandone le ragioni in un’intervista al Corriere della Sera:

Della mia vita privata ho sempre parlato molto poco. Anche quando ho fatto il coming out, poi non sono stato tutti i giorni a ribadirlo e raccontarlo. Non mi piace l’esibizione dei sentimenti e per questo il matrimonio l’ho voluto fare in maniera totalmente segreta: mi sono voluto dare da solo la prova che, se uno vuole essere riservato, ci riesce.

Chi è Giorgio, avvocato e marito di Gabriel Garko

Giorgio, marito di Gabriel GarkoGiorgio, marito di Gabriel Garko, è un avvocato palermitano di 40 anni che gestisce alcuni bed and breakfast in Sicilia. A differenza di altri ex compagni dell’attore, ha sempre vissuto lontano dalle luci dei riflettori e ha scelto una professione completamente diversa da quella che ha reso Garko uno dei volti più noti della televisione italiana. Solo recentemente, dopo due anni di relazione, i due sono stati fotografati insieme per le strade di Roma mentre indossavano la fede, simbolo delle loro nozze.

Gabriel Garko: “Preferisco fare l’amante, ma solo per fiction”

Sempre al Corriere della Sera, Garko ha raccontato di preferire il ruolo dell’amante rispetto a quello del marito, ma solo sul set. Una distinzione netta rispetto alle scelte fatte nella vita reale: “Preferisco il ruolo dell’amante, è molto più affascinante e piccante rispetto a quello del marito, che trovo più noioso e scontato. Ma stiamo parlando di fiction, non di vita vera”.

Proprio nel ruolo dell’amante, Gabriel Garko recita nella fiction Colpa dei sensi, in onda su Canale 5, che lo vede al fianco di Anna Safroncik.