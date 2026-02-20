Gabriel Garko smentisce la paternità: “Non ho intenzione di allargare la mia famiglia, sono fake news”

Con un post pubblicato su Instagram, Gabriel Garko ha smentito l’intenzione di diventare padre dopo i recenti gossip circolati a riguardo: “Non ho alcuna intenzione di allargare la mia famiglia, smentisco categoricamente”. Due anni fa l’attore ha sposato in gran segreto il compagno Giorgio, a cui è legato da 4 anni.

Nessuna paternità in arrivo per Gabriel Garko. L'attore ha smentito i recenti gossip secondo cui sarebbe pronto a costruire una famiglia con il marito Giorgio, sposato in gran segreto due anni fa. "Non ho alcuna intenzione di allargare la mia famiglia", ha scritto in un post pubblicato su Instagram, raccontando una versione diversa rispetto alle indiscrezioni circolate sul suo conto.

Nella serata del 19 febbraio Garko ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni screen di giornali che hanno riportato la notizia della sua presunta paternità, aggiungendo a ogni titolo la scritta "Fake news". Non è vero, quindi, come ha riportato per primo il settimanale Oggi, che l'attore e il marito Giorgio sarebbero "pronti a donare amore", anzi, sembra essere l'esatto opposto: "Mi preme chiarire che non ho alcuna intenzione di allargare la mia famiglia e smentisco categoricamente quanto riportato da alcune testate giornalistiche". E, sempre ad accompagnare gli screen, ha aggiunto: "Come purtroppo ormai consuetudine, le Fake news si sostituiscono alla realtà al mero scopo di prendere in giro i lettori, scatenare i loro commenti più disparati e puntare alla viralitá. Tenuto conto della delicatezza dei temi, quali la maternità surrogata, l’adozione etc".

Gabriel Garko per il momento non ha intenzione di diventare padre, anche se la sua vita sentimentale procede a gonfie vele. Nelle scorse settimane, ospite di Verissimo, aveva parlato per la prima volta del marito Giorgio, 40 anni, gestore di un bed and breakfast in Sicilia, a cui è legato da ormai 4 anni. I due sono convolati a nozze in gran segreto due anni fa con un rito civile all'insegna della massima riservatezza, così da sfuggire dagli occhi indiscreti dei paparazzi. "Eravamo in quattro chiusi in comune, da soli", aveva raccontato a Silvia Toffanin.