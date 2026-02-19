Gabriel Garko pronto a diventare papà con il marito Giorgio: “Vogliono donare il loro amore a un’altra vita”

Dopo le nozze celebrate nel massimo riserbo, per Gabriel Garko si aprirebbe un nuovo capitolo. Secondo un’indiscrezione, l’attore e il marito Giorgio starebbero pensando a un figlio: “L’attore non vede l’ora di diventare papà”. La coppia, legata da quattro anni, vivrebbe ormai questo sogno come un passo naturale.

La trasformazione di Gabriel Garko sembra non volersi fermare. Dopo il coming out e la rivelazione shock del matrimonio celebrato in gran segreto con l'avvocato Giorgio, l'attore starebbe ora accarezzando l'idea di cambiare radicalmente la propria quotidianità. Non più solo la serenità della campagna, dove oggi dice di sentirsi "molto contadino", ma una vera e propria famiglia con l'arrivo di un bambino.

L'indiscrezione: "Pronti a donare amore". A lanciare l'indiscrezione è il settimanale Oggi. Secondo quanto riportato dal giornale, che avrebbe raccolto le confidenze della cerchia ristretta degli amici milanesi della coppia, l'attore sarebbe ormai proiettato verso la paternità. Il desiderio sarebbe condiviso pienamente con il marito, l'avvocato palermitano Giorgio, con cui la stabilità è ormai totale: "Dario (vero nome di Garko, ndr) non vede l'ora di diventare papà. Lui e il marito sono pronti a donare il loro amore a un'altra vita". Il condizionale resta d'obbligo, data l'estrema riservatezza di Garko, ma i segnali di una nuova maturità sono evidenti nelle ultime dichiarazioni dell'attore, che ha descritto la sua condizione sentimentale come una ritrovata serenità, che potrebbe averlo portato a valutare nuove prospettive.

Dalle nozze in Comune al sogno di un figlio. Il percorso che avrebbe portato la coppia a questo desiderio parte da lontano. Solo poche settimane fa, nel salotto di Verissimo, Garko aveva svelato di aver pronunciato il "sì" il 2 dicembre di due anni fa. Un rito civile vissuto quasi in solitudine per sfuggire ai paparazzi: "Eravamo in quattro chiusi in Comune, da soli", aveva spiegato a Silvia Toffanin, aggiungendo di aver informato amici e parenti solo a cerimonia conclusa.

Oggi Gabriel Garko, che all'anagrafe ha scelto di tornare a essere Dario Oliviero, vivrebbe una realtà lontana dal divismo del passato. Il legame con Giorgio, 40 anni e gestore di un Bed & Breakfast in Sicilia oltre che legale di professione, dura ormai da quattro anni. Una stabilità che starebbe spingendo i due a valutare seriamente di allargare la famiglia, anche se, conoscendo la protezione che l'attore riserva alla sua privacy, l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare solo a cose fatte.