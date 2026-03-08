Gabriel Garko ha subito dodici interventi in un anno e mezzo, l’attore racconta cosa gli è successo

Ospite della puntata di domenica 8 marzo di Verissimo è stato Gabriel Garko. L'attore nello spazio televisivo di Silvia Toffanin ha ripercorso diversi momenti della sua vita, tornando anche indietro a diversi anni fa, quando circolarono delle sue foto in rete, a seguito delle quali fu inondato di commenti, perlopiù negativi, circa il suo aspetto fisico. Parlando della questione, l'attore si è aperto raccontando di aver attraversato un momento affatto semplice, in cui si è dovuto sottoporre a diversi interventi.

Garko racconta le fake news sui ritocchi estetici

Un'intervista nella quale Gabriel Garko non ha avuto il timore di parlare di tanti argomenti che in questi anni lo hanno profondamente toccato, come la diffusione di notizie false sul conto tramite social, a partire dal suo desiderio di paternità: "Succede spesso che vengono dette cose sui social e diventa difficile dire la verità. Io non voglio figli, non sono contro l’aver figli. Ho 53 anni, a luglio 54, secondo me ormai ho perso il treno". L'attore sottolinea come si difficile porre fine al circolare di informazioni che non corrispondono alla verità e cita proprio un avvenimento di cui è stato protagonista diversi anni prima, quando lo avevano criticato per essersi sottoposto a vari interventi di chirurgia estetica, anche se in realtà non era vero e ha spiegato cosa fosse realmente successo:

Nel 2015 vado ad una trasmissione televisiva, quel giorno non stavo benissimo, avevo avuto un problema alla tiroide, vado in tv e poi sono uscite foto sul web che erano state ritoccate. Io sono rimasto basito. Come unica mia difesa sono andato al Tg per dimostrare che non era vero, ma non sono servite a nulla. Io il botox l’ho fatto, ma molto tempo prima. Lo facevo tranquillamente e non lo nego, non faccio qualcosa per ridurmi in quello stato.

Gabriel Garko e i dodici interventi subiti

L'attore coglie l'occasione per parlare, invece, di un problema che ha dovuto affrontare a seguito di un intervento, estetico, al quale si è sottoposto e che gli ha portato non pochi problemi, dai quali si è ripreso dopo un lungo periodo:

Ho avuto un problema 4 anni fa. Sono sempre stato fissato con le occhiaie e quindi ho fatto un laser intradermico per eliminarle, ma è andato molto male. Ho avuto diversi interventi agli occhi e mi ha creato dei problemi, quindi mi sono sottoposto alla chirurgia in quel caso per risolvere un problema. In un anno e mezzo ho avuto 12 interventi in anestesia totale.

Garko, quindi, spiega di essere intervenuto non solo per correggere un problema nato dopo il trattamento estetico al quale si era sottoposto: "Mi sono operato alla spalla, perché mi ero fatto male sul set, all'ernia inguinale, poi anche alla gambe dopo Ballando. Sono stato un po' sfigato". In chiusura, quindi, riprende il discorso rivendicando la sua libertà e l'incapacità di agire, realmente, su quanto possano dire le persone sul suo conto: "Ora come ora di quello che dicono non me ne frega niente. Sono stufo, perché anche basta".