Carlo Verdone: “Non camminavo più dal dolore, mi operarono in 58 minuti o avrei perso troppo sangue”

Carlo Verdone è tornato a parlare di quei sette anni di dolori atroci dovuti a un problema alle anche, la coxartrosi bilaterale. Un incubo che si è concluso nel 2020 quando ha deciso di sottoporsi a un delicato intervento. Nel salotto di Domenica In, ha ripercorso quel momento con Mara Venier: "Ho conosciuto questo luminare che mi ha detto che avrebbe operato entrambe le anche". Verdone, ricorda, gli manifestò la sua preoccupazione all'idea di perdere l'uso delle gambe: "Tenga presente che faccio l'attore, se non cammino più…", ma il medico lo tranquillizzò chiedendogli di fidarsi.

Così, Carlo Verdone ripose nelle mani di due luminari, di cui uno italiano, ogni speranza di liberarsi dal dolore. Fece, però, un'ultima domanda: "Gli ho chiesto quanto sarebbe durata l'operazione". La risposta del medico lo spiazzò: "Ci posso impiegare al massimo 58 minuti, altrimenti perderebbe troppo sangue". Mara Venier gli ha chiesto se abbia avuto paura di sottoporsi a quell'intervento, ma Carlo Verdone ha confidato che temeva molto di più la prospettiva di restare ingabbiato in quella morsa di dolore che lo limitava da anni:

Se ho avuto paura? No, perché non ne potevo più dal dolore. Ero disposto a subire tutto. Quel dolore era diventato davvero insopportabile. Durava da troppo tempo. A volte mi bloccava per strada e non sapevo come andare avanti. Non andavo neanche più a rispondere al citofono, perché non ce la facevo. Stavo in poltrona, il cervello mi bloccava. Le ultime due settimana è stato impressionante.

Dopo l'operazione si è potuto riappropriare della sua vita: "Ho rivisto la luce". Era talmente entusiasta all'idea di essersi liberato da quella sofferenza, che fece un video per parlarne sui social. A Domenica In ha svelato che quel video gli causò un rimprovero: "Dopo nove giorni camminavo senza stampelle. Questa cosa non si può dire, feci un video sui social senza stampelle e mi arrivò subito la telefonata: ‘Vuoi compromettere l'operazione? Rifai il video con le stampelle'. Le ho portate due giorni. Non ho mai sentito dolore, non ho preso neanche un antidolorifico".