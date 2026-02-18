Giorgia Palmas smentisce la crisi con Filippo Magnini e Caterina Balivo: “Dillo che litigate”, la replica a LVB

Giorgia Palmas e Filippo Magnini non sono in crisi. La celebre coppia era finita al centro della cronaca rosa dopo le ultime dichiarazioni a Verissimo. A fine gennaio erano stati insieme ospiti di Silvia Toffanin e al pubblico di Canale5 avevano raccontato delle difficoltà riscontrate durante l'avventura dell'ex campione di nuoto a Ballando con le stelle. "Ci ha messo a dura prova", avevano raccontato, scatenando pettegolezzi su una presunta crisi nata negli ultimi mesi che li stava allontanando. "Non abbiamo litigato per la gelosia" – aveva chiarito la Palmas – "ma per la lontananza, è stata dura". A distanza di quasi un mese, la showgirl ospite di La Volta Buona ha chiarito che con il marito non c'è alcuna crisi ora. I litigi fanno parte della quotidianità di ogni coppia: "La famiglia del Mulino Bianco non esiste".

Le parole di Giorgia Palmas

"Non c'è stata nessuna crisi, non c'è alcuna crisi" ha chiarito Giorgia Palmas nel salotto di Caterina Balivo oggi, mercoledì 18 febbraio. Ospite di La Volta Buona, la showgirl, dopo aver assistito a una clip riassuntiva dedicata al suo rapporto con il marito, ha aggiunto: "Abbiamo discusso tanto, ma come capita spesso e normalmente. La coppia del mulino bianco non esiste. Ma è un periodo gioioso, abbiamo tanti progetti". "Vabbè, ma dillo che litigate anche voi", ha commentato la conduttrice di Rai1. "Ma certo", la risposta della Palmas.

I motivi dei litigi durante Ballando con le stelle

A Verissimo la coppia aveva raccontato che a creare tensioni durante la partecipazione di Magnini a Ballando con le stelle era la lontananza. Il fatto che il programma tenesse l'ex campione di nuoto lontano da casa era diventato motivo di litigi. "È stato difficilissimo stare quattro mesi lontani. Siamo stati messi a dura prova, non abbiamo vissuto la quotidianità", dissero. "Ma una volta riuniti, abbiamo fatto paci bellissime", aveva detto Filippo Magnini.