Filippo Magnini e Giorgia Palmas: “Ballando ci ha messo a dura prova. Tanti litigi, ma non per gelosia”

Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno raccontato a Verissimo di aver vissuto momenti difficili durante la partecipazione dell’ex nuotatore a Ballando con le stelle. “Messi a dura prova per la lontananza, sono stati quattro mesi difficilissimi”, le parole.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono stati ospiti di Verissimo oggi, domenica 25 gennaio 2026. Insieme da 8 anni, i due volti noti dello spettacolo hanno raccontato del loro amore e della famiglia che formano insieme alla figlia Mia e alla figlia della Palmas, Sofia, prossima a compiere 18 anni.

"L'ho conosciuta durante la bufera in cui ero accusato di doping, è stato il momento più difficile della mia vita che ha coinciso con quello più bello, perché conoscevo lei. Le parlai di quello che stavo vivendo e mi ha aiutato a superare quel momento durato 3 anni" ha raccontato l'ex nuotatore. Magnini è stato protagonista dell'ultima edizione di Ballando con le stelle, segnata anche da un episodio che lo ha visto protagonista. Si creò polemica quando Mariotto indicò Giorgia Palmas come responsabile della scarsa complicità del concorrente con la sua ballerina, Alessandra Tripoli, durante le esibizioni, insinuando fosse gelosa della vicinanza del marito con la professionista.

Durante l'intervista con Silvia Toffanin la coppia ha spiegato che la lontananza ha causato numerosi litigi, e non la gelosia, come pensavano tutti. Filippo Magnigni ha dichiarato: "Siamo stati messi a dura prova per la lontananza. Quasi 4 mesi lontani, non abbiamo vissuto la quotidianità. È stato difficilissimo. La gelosia non è stato il problema, la lontananza ci ha portato a litigare. Ma una volta riuniti, abbiamo fatto delle paci bellissime".

"Federica Pellegrini non mi difese dalle accuse di doping"

Sull'intervista di Federica Pellegrini dello scorso dicembre durante la quale ha ammesso di aver provato sentimenti importanti per Magnini, nonostante lui avesse detto il contrario, l'ex nuotatore ha risposto: "È stata una bella storia, anche se travagliata. La questione del doping è arrivata mentre io ero con Federica. Le persone importanti presero una posizione, lei non disse niente pur sapendo che ero innocente. Avrebbe dovuto dire qualcosa. Invece ha preferito il silenzio, un silenzio accusatorio, e quindi non può essere tra le persone importanti della mia vita. Le persone importanti della mia vita, davanti a una cosa del genere, mi avevano dato un appoggio".