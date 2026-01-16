Valeria Marini querela Antonella Elia per diffamazione: “Profondamente offesa per le sue parole a BellaMa’”

Il duello a distanza tra Valeria Marini e Antonella Elia si sposta dalle telecamere alle aule di tribunale. La "diva" nazionale, durante la registrazione della puntata di Storie al bivio (in onda sabato 17 gennaio su Rai2), ha rivelato a Monica Setta di aver intrapreso le vie legali contro la collega. Il motivo della disputa risiede in un recente intervento della Elia nel salotto di Pierluigi Diaco, dove i toni si erano fatti decisamente accesi.

La querela dopo le dichiarazioni a BellaMa’

La scintilla è scoccata quando Antonella Elia, ospite di BellaMa’, ha messo il conduttore davanti a un bivio: "O me o lei, non possiamo starti simpatiche tutte e due". Di fronte al tentativo di mediazione di Diaco, che ha difeso la personalità di entrambe, la Elia ha chiosato mimando con il labiale un insulto inequivocabile rivolto alla showgirl. Un gesto che Valeria Marini non ha lasciato passare: "Ho denunciato Antonella Elia, l’ho querelata per diffamazione dopo le sue dichiarazioni che mi hanno profondamente offeso. Sabato scorso ho depositato la querela assistita dall’avvocato Laura Sgrò e adesso aspetto giustizia".

Un nuovo amore e il dolore del passato

Oltre alla battaglia legale, la Marini si è concessa un raro momento di confidenza sulla sua vita privata, rivelando di essere nuovamente innamorata. La showgirl frequenta da mesi un uomo misterioso incontrato a un evento, capace di regalarle la serenità perduta dopo le traumatiche prime nozze con Giovanni Cottone. "Fui lasciata dopo la festa, passai da sola la prima notte di matrimonio. Ero stata raggirata", ha ricordato Valeria, ribadendo il sollievo per l'annullamento ottenuto in soli quattro mesi. L’intervista ha toccato anche i legami storici della showgirl, a partire da quello con Vittorio Cecchi Gori: "Ci sentiamo ancora, l'ho aiutato economicamente nel periodo più buio. Non mi sono mai pentita di averlo amato". Infine, un raggio di sole sul fronte familiare: dopo mesi di gelo e incomprensioni, Valeria ha annunciato di aver ritrovato la totale armonia con la madre, Gianna Orrù, con la quale ha trascorso l'ultimo Natale: "Mia madre è tornata la donna forte e dolce di sempre".