Valeria Marini controattacca Antonella Elia: “Fu sospesa da Rai2 dopo aver aggredito una persona della troupe”

Valeria Marini risponde ad Antonella Elia e tira fuori un episodio del passato: “Tutti sanno che fu sospesa da Citofonare Rai2 dopo aver aggredito una persona della troupe”. La guerra tra le due showgirl continua.

La guerra tra Valeria Marini e Antonella Elia non accenna a placarsi. Dopo le pesanti accuse lanciate dalla showgirl durante l'ultima puntata di Bella Mà, dove aveva definito la personalità della collega "di merda", Valeria Marini ha deciso di rispondere a tono dopo aver glissato in un primo momento ("I miei ideali volano alto", aveva detto) tirando fuori un episodio controverso del passato della Elia.

La risposta diretta: dal palco di Rai2 all'accusa su Instagram

Valeria Marini non ha scelto mezze misure per replicare agli attacchi ricevuti. Su Instagram, la showgirl ha pubblicato un messaggio che riporta alla luce un momento buio nella carriera televisiva di Antonella Elia: "Tutti sanno che a Citofonare Rai2, Antonella Elia a gennaio dell'anno scorso dopo aver aggredito una persona della troupe fu sospesa da Rai2".

Un'accusa pesante, che fa riferimento a un episodio che aveva fatto discutere all'epoca e che ora viene utilizzato come arma in questa battaglia social. Prima di questo affondo, Marini aveva già lanciato un primo messaggio più velato: "I miei ideali volano in alto. Importante dare energia stellare a chi li merita e siamo in tanti", un chiaro riferimento alla collega senza nominarla esplicitamente.

Lo scontro a Bella Mà: "Ha una personalità di merda"

La scintilla che ha riacceso lo scontro è partita dalla puntata del 6 gennaio di Bella Mà, quando Antonella Elia, ospite di Pierluigi Diaco, non ha risparmiato parole al vetriolo nei confronti di Valeria Marini. "Io avevo il dentino avvelenato. O me o lei, non possiamo starti simpatiche entrambe", aveva dichiarato la showgirl, riferendosi evidentemente alla presenza fissa che Marini aveva avuto nel programma prima della rottura con il conduttore.

Quando Diaco aveva provato a stemperare con un diplomatico "Ognuno ha le sue personalità", Antonella Elia non aveva accettato il paragone, rispondendo senza filtri: "Oh Dio, questo è un colpo al cuore. Come è possibile? Ma lei ha una personalità di merda". Un attacco frontale che aveva messo in imbarazzo lo stesso conduttore, costretto ad andare oltre per evitare ulteriori escalation in diretta.