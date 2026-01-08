Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Valeria Marini controattacca Antonella Elia: “Fu sospesa da Rai2 dopo aver aggredito una persona della troupe”

Valeria Marini risponde ad Antonella Elia e tira fuori un episodio del passato: “Tutti sanno che fu sospesa da Citofonare Rai2 dopo aver aggredito una persona della troupe”. La guerra tra le due showgirl continua.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Gennaro Marco Duello
63 CONDIVISIONI
Immagine

La guerra tra Valeria Marini e Antonella Elia non accenna a placarsi. Dopo le pesanti accuse lanciate dalla showgirl durante l'ultima puntata di Bella Mà, dove aveva definito la personalità della collega "di merda", Valeria Marini ha deciso di rispondere a tono dopo aver glissato in un primo momento ("I miei ideali volano alto", aveva detto) tirando fuori un episodio controverso del passato della Elia.

La risposta diretta: dal palco di Rai2 all'accusa su Instagram

Valeria Marini non ha scelto mezze misure per replicare agli attacchi ricevuti. Su Instagram, la showgirl ha pubblicato un messaggio che riporta alla luce un momento buio nella carriera televisiva di Antonella Elia: "Tutti sanno che a Citofonare Rai2, Antonella Elia a gennaio dell'anno scorso dopo aver aggredito una persona della troupe fu sospesa da Rai2".

Un'accusa pesante, che fa riferimento a un episodio che aveva fatto discutere all'epoca e che ora viene utilizzato come arma in questa battaglia social. Prima di questo affondo, Marini aveva già lanciato un primo messaggio più velato: "I miei ideali volano in alto. Importante dare energia stellare a chi li merita e siamo in tanti", un chiaro riferimento alla collega senza nominarla esplicitamente.

Leggi anche
Valeria Marini fa dietrofront e chiede scusa a Selvaggia Lucarelli: "Volevo essere ironica, sono risultata antipatica"

Lo scontro a Bella Mà: "Ha una personalità di merda"

La scintilla che ha riacceso lo scontro è partita dalla puntata del 6 gennaio di Bella Mà, quando Antonella Elia, ospite di Pierluigi Diaco, non ha risparmiato parole al vetriolo nei confronti di Valeria Marini. "Io avevo il dentino avvelenato. O me o lei, non possiamo starti simpatiche entrambe", aveva dichiarato la showgirl, riferendosi evidentemente alla presenza fissa che Marini aveva avuto nel programma prima della rottura con il conduttore.

Quando Diaco aveva provato a stemperare con un diplomatico "Ognuno ha le sue personalità", Antonella Elia non aveva accettato il paragone, rispondendo senza filtri: "Oh Dio, questo è un colpo al cuore. Come è possibile? Ma lei ha una personalità di merda". Un attacco frontale che aveva messo in imbarazzo lo stesso conduttore, costretto ad andare oltre per evitare ulteriori escalation in diretta.

Immagine
Programmi TV
63 CONDIVISIONI
Immagine
caso signorini
Alfonso Signorini: “La verità non ha bisogno di essere urlata per esistere"
Alfonso Signorini sentito per tre ore in Procura: “Nessuna violenza”
Perché Alfonso Signorini ha lasciato la TV dopo il caso Medugno e come sta dopo le accuse di Corona
Il conduttore resta al timone di Chi: "Rimane il direttore editoriale"
Il silenzio di Pierpaolo Pretelli sulla vicenda: "Non vuole dire se denuncerà Corona"
Gli avvocati di Medugno: “Nelle chat con Signorini sesso in cambio del GF. Si proponeva ad altri per avere successo? Gossip”
Luciano Punzo dice che anche Corona decideva il cast del Gf
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views