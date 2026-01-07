Valeria Marini fa dietrofront e chiede scusa a Selvaggia Lucarelli: “Volevo essere ironica, sono risultata antipatica”

Dopo lo scontro social innescato dalla sua battuta a La Vita in Diretta, Valeria Marini ha deciso di contestualizzare e spiegarsi meglio. La showgirl, nel commentare uno dei reel che mostra quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, ha pubblicato un messaggio di scuse rivolto a Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli, ammettendo che la sua uscita sulle loro nozze è risultata fuori luogo.

Le scuse pubbliche su Instagram

Valeria Marini ha scelto i social per fare marcia indietro, commentando proprio il reel che mostra il momento incriminato andato in onda il 6 gennaio. "Volevo scrivere questo messaggio per fare le scuse a Selvaggia e Lorenzo che sono una bellissima coppia", ha esordito la showgirl, riconoscendo l'errore commesso durante l'intervento nel salotto di Alberto Matano.

"Ieri al tavolo della Vita in Diretta, salotto che adoro del grande Alberto Matano, volevo fare una battuta ironica risultata antipatica", ha spiegato Marini, ammettendo che il suo intento scherzoso non è stato colto nel modo giusto. La chiusura del messaggio mantiene il suo stile inconfondibile: "Concludo dicendo che sono una bellissima coppia, ho avuto modo di conoscerli, gli auguro il meglio". Infine il suo marchio di fabbrica: "Baci stellari".

La battuta che ha scatenato la reazione di Lucarelli

Tutto era nato durante un momento leggero dedicato alle nozze vip del 2026, quando si parlava del matrimonio tra Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli. Valeria Marini aveva commentato scherzosamente: "Speriamo non sia col marito come con i concorrenti a Ballando con le Stelle", facendo riferimento al ruolo di giurata della Lucarelli nello show di Milly Carlucci.

La risposta di Selvaggia non si è fatta attendere. Pur trovandosi in Nepal, la giornalista aveva replicato via Instagram con una frecciata altrettanto pungente: "Sei invidiosa di noi vipssss che ci sposiamo mentre tu ti fai mollare pure da Pierluigi Diaco", tirando in ballo la rottura del sodalizio tra Marini e il conduttore di Bella Mà avvenuta in diretta televisiva nelle scorse settimane.