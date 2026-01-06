Valeria Marini scherza sulle nozze di Selvaggia Lucarelli, che risponde: “Invidiosa, tu ti fai mollare pure da Diaco”

Programmi tv
Botta e risposta ironico tra Valeria Marini e Selvaggia Lucarelli, che direttamente dal Nepal commenta sui social il commento della showgirl sulle sue nozze a La Vita in Diretta: “Speriamo non sia col marito come con i concorrenti a Ballando con le Stelle”.
Selvaggia Lucarelli è in Nepal, ma non si lascia sfuggire la possibilità di commentare sui social i momenti Tv che la riguardano, lanciando qualche frecciatina a chi parla di lei come successo in queste ore con Valeria Marini. Nel corso della puntata de La Vita in Diretta del 6 gennaio, in un momento di talk leggero dedicato al tema delle nozze vip che caratterizzeranno il 2026, si parlava delle nozze tra Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli.

Il botta e risposta tra Lucarelli e Valeria Marini

Tra gli ospiti anche Valeria Marini, che ha commentato scherzosamente: "Speriamo non sia col marito come con i concorrenti a Ballando con le Stelle". Subito l'intervento di Alberto Matano, che ha risposto alla battuta sottolineando: "Ma non è vero". nel frattempo Lucarelli deve avere ricevuto notizia della battuta di Valeria Marini e ha risposto quasi in diretta, ripostando tra le sue storie su Instagram il momento specifico e rispondendo a Marini con lo stesso tono ironico: "Sei invidiosa di noi vipssss che ci sposiamo mentre tu ti fai mollare pure da Pierluigi Diaco." Il riferimento è a quanto accaduto nelle scorse settimane a Balle Mà, quando Diaco ha annunciato in diretta che sarebbe terminato l'appuntamento fisso con Marini, culminando in uno scontro in diretta e le proteste della stessa Marini.

Il matrimonio tra Lucarelli e Biagiarelli

Quello tra Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli sarà uno dei matrimoni vip del 2026. La nota scrittrice e giudice di Ballando, 51 anni, e il fidanzato Lorenzo (35 anni, chef e blogger) convoleranno a nozze probabilmente a inizio primavera, sebbene non sia ancora noto quando e dove di preciso. Stando a quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, il matrimonio dovrebbe tenersi in primavera vicino a Leuca, in Puglia. Lucarelli aveva parlato per la prima volta dell'intenzione di sposare Biagiarelli nei mesi scorsi, ospite di Alessandro Cattelan nel programma Hot Ones: "Gliel'ho buttata sul pragmatico, basta romanticismo, è burocrazia. […] Qualche giorno fa in aereo gli ho detto che se dovessi morire tutto quello che ho in questo momento rimarrebbe a Leon, mio figlio che neanche mi scrive…".

