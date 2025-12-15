Valeria Marini e Pierluigi Diaco litigano ancora in diretta: “Falso, non mi hai trattata bene”. Lui: “Bugiarda”

Lite in diretta a BellaMa’ tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco dopo quanto accaduto nell’ultima puntata. “Sei una bugiarda, hai montato una polemica inutile”, ha detto il conduttore riferendosi al contratto della showgirl. Lei ha replicato: “Falso, non me loi aspetva”.

Continuano le tensioni tra Pierluigi Diaco e Valeria Marini in diretta a BellaMa‘. Nell'ultima puntata del programma, in onda lunedì 15 dicembre, è nata un'altra accesa discussione tra il conduttore e la showgirl dopo quanto accaduto la scorsa settimana. Diaco aveva annunciato che la rubrica "posta del cuore stellare" condotta da Marini sarebbe arrivata al termine, ma la diretta interessata non ne era al corrente.

Nella puntata del 15 dicembre, Marini è entrata in studio in modo piuttosto pacifico pronta a leggere per l'ultima volta la sua "posta del cuore stellare" e annunciando di aver scritto una lettera di ringraziamento al pubblico: "Oggi ho voluto scrivere io una lettere a voi, che siete parte del successo del programma. La posta del cuore stellare poi diventerà erotica". A quel punto la voce di Diaco si è intromessa chiedendo: "Dove?". "Non te lo posso dire", ha replicato la showgirl. Il conduttore ha continuato a provocarla: "Hai accettato un'altra proposta televisiva?". "Sì, anche se da stasera sarà sui miei social. Tu non mi hai trattato benissimo durante l'ultima puntata", è stata la risposta di Marini.

Tutt'altro che intenzionato a riportare la pace, Diaco ha continuato a insistere ed è tornato a parlare nuovamente dell'argomento contratto: "Perché non ti ho trattato benissimo? Il tuo contratto partiva a settembre e finiva a dicembre. Racconta la verità". Marini ha provato a evitare la discussione: "Ma ancora con questo contratto? La verità è che io ho un contratto con il pubblico". "Non è vero, dì la verità", l'ha incalzata il conduttore. "Io dico sempre la verità, non era il 15 dicembre ma fine dicembre. Non mi aspettavo che tu dicessi in diretta che non sarei tornata a fare la posta del cuore". E alla fine della sua lettera, lo ha poi ringraziato: "Pierluigi mi ha insegnato tante cose belle e magari in futuro le rifaremo. A volte una sana discussione può servire a capire quale strada prendere. Io l'ho capito, ci vediamo sui miei social e in un altro grande progetto".

"Il pubblico merita la verità visto che hai montato una polemica inutile. Lo sapevi già, questo non è il modo corretto di lavorare. Io non ho deciso niente, sei una bugiarda", ha continuato Diaco. Visibilmente infastidita, Marini ha risposto: "Non te lo permetto, i chiarimenti vanno fatti dietro. Tu sei un falso". Prima di andare avanti con la puntata, il conduttore ha provato a darle un mazzo di fiori, mentre lei un bacio sulla guancia in segna di tregua, che però è stato rifiutato.