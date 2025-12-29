Mammucari stuzzica Venier: “Vorrei la serenità che viviamo a Domenica In”, lei lo frena: “Sembra ci siano tensioni”

Botta e risposta tra Mara Venier e Teo Mammucari a Domenica In, nella puntata del 28 dicembre, quando il conduttore ha detto di volere per il suo 2026 “la serenità che stiamo vivendo in questi giorni a Domenica In”. Lei lo bacchetta: “È dall’inizio che ci divertiamo, così sembra ci siano state tensioni”.

Un botta e risposta che, per qualche secondo, ha fatto pensare a un retroscena non ancora raccontato. È successo nella puntata di Domenica In del 28 dicembre, quando Mara Venier ha chiesto a Teo Mammucari cosa si aspettasse dal futuro. La risposta del conduttore, apparentemente innocua, ha acceso lo studio: "Mi auguro la serenità che viviamo in questi giorni a Domenica In". Immediata la replica della padrona di casa.

Il botta e risposta in diretta: "Così sembra ci sia tensione"

"Io sono del Leone e nel futuro mi piacerebbe vivere la serenità che stiamo vivendo in questi giorni a Domenica In", ha detto Mammucari. Una frase che non è passata inosservata a Mara Venier, che lo ha subito incalzato: "Perché questi giorni?". Il chiarimento è arrivato immediato: "Perché mi sto divertendo", ha provato a spiegare lui. Ma la conduttrice non ha lasciato correre e, con il suo tono ironico, ha deciso di mettere i puntini sulle i: "Amore, è dall’inizio che ci divertiamo. Così sembra che ci siano state tensioni". E ancora: "Mai come quest’anno vado d’accordo con voi, per sopportarvi mi faranno santa".

La battuta di Cerno: "Ecco chi metteva in giro le voci"

Per un attimo il clima è sembrato farsi teso e Mammucari è parso spiazzato: "Perché, come si dice in italiano?", ha commentato, rendendosi conto del fraintendimento. A smorzare definitivamente l’equivoco ci ha pensato Tommaso Cerno, che è intervenuto scherzando: "Ecco chi metteva in giro le voci". La scena, vista da casa, è sembrata quasi un piccolo litigio in diretta, ma si è risolta in pochi secondi trasformandosi in una gag. Complice il clima leggero dello studio e l’ironia dei presenti, lo scambio è diventato uno dei momenti più commentati dell’ultima puntata dell’anno del programma. Un siparietto nato da una frase mal interpretata, che ha confermato però il vero marchio di fabbrica di Domenica In: la capacità di Mara Venier di trasformare anche una scintilla in spettacolo.