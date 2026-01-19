Teo Mammucari cade e dice “Mortacci” in diretta a Domenica In: Mara Venier gli sfila la parrucca ed è il caos in studio

Momento di caos e divertimento a Domenica In: Mara Venier sfila la parrucca di Teo Mammucari, lui cade e si lascia scappare due “Mortacci” prima della pubblicità.

Non è stata una Domenica In qualunque quella di ieri. Tra le performance delle star presenti in studio, è stato Teo Mammucari a regalare il momento più inaspettato della puntata, quando la pacata conduzione di Mara Venier si è trasformata in un campo di battaglia di parrucche volanti e parolacce (minori) in diretta.

Da Valeria Marini a Teo Mammucari: la domenica pomeriggio si fa imprevedibile

La puntata aveva già visto Valeria Marini devastare La solitudine di Laura Pausini con una delle sue interpretazioni "caratteristiche", ma è stato Teo Mammucari ad alzare ulteriormente il livello di caos. Vestito esattamente come i Cugini di Campagna, il conduttore ha affiancato il gruppo storico per cantare Anima mia, creando un'atmosfera di ilarità generale.

Il momento più interessante è arrivato, però, in chisura di blocco, quando prima di mandare la pubblicità, Mara Venier toglie la parrucca a Mammucari. Da quel momento, c'è la situazione è degenerata velocemente.

La caduta di Mammucari dopo aver provato a sfilare le parrucche dei Cugini di Campagna

Rimasto senza parrucca, Mammucari ha tentato la ritorsione, provando a togliere le parrucche ai Cugini di Campagna, ma la scoperta è stata sorprendente: "Ah, ma allora sono veri?". Un dettaglio che ha reso la scena ancora più surreale divertente, accompagnato da un primo "Mortacci", detto a mezza bocca.

Nel tentativo di proseguire l'operazione, Teo Mammucari ha perso l'equilibrio ed è finito a terra, fuori dall'inquadratura. E qui è arrivato il secondo "Mortacci…" questa volta più chiaro, seguito dalle risate di tutti in studio prima di mandare la pubblicità. Un momento di autentico caos televisivo in un blocco altrimenti soporifero, fatto di vecchie glorie del mondo di Sanremo – da Bobby Solo a Maurizio Vandelli – e artisti un po' più recenti, ma fuori dai grandi radar di oggi come Valerio Scanu.