Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Valeria Marini canta (e stona) Laura Pausini a Domenica In, la showgirl a Mara Venier: “Me l’hai detto tu di cantare”

Valeria Marini canta La solitudine di Laura Pausini a Domenica In: l’esibizione stonata fa ridere lo studio. Marino Bartoletti basito e Mara Venier divertita, ma la showgirl si scusa: “Me l’hai detto tu di cantare!”. Standing ovation “di stima” per lei.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Gennaro Marco Duello
147 CONDIVISIONI
Immagine

Domenica In regala un momento di puro intrattenimento nella puntata del 18 gennaio. Durante il segmento dedicato al Festival di Sanremo, Valeria Marini decide di omaggiare Laura Pausini con un'esibizione di La solitudine che non passa inosservata.

"Valeria ha deciso di cantare La solitudine", annuncia Mara Venier introducendo il momento. La showgirl mette le mani avanti: "Ma me l'hai detto tu di cantare", rivelando quindi un momento organizzato a tavolino. Poi, però, non nasconde il suo entusiasmo: "Sono felice di fare questo pezzo". E così si lancia nell'interpretazione del celebre brano di Laura Pausini, prossima co-conduttrice di Sanremo 2026.

L'esibizione stonata di Valeria Marini

L'esecuzione, però, non è delle migliori. In studio scattano le risate degli ospiti, mentre le telecamere catturano le reazioni divertite dei presenti. Geniale l'inquadratura che immortala un Marino Bartoletti completamente basito di fronte alla performance della Marini.

Leggi anche
Bobby Solo a Domenica In: "Mi hanno detto che non potevo portare mia moglie e mio figlio", la reazione di Venier

Nulla di imbarazzante, però. Valeria Marini è nota per le sue doti canore non proprio impeccabili, e il momento è stato organizzato proprio per creare questo effetto comico. La prova ne è la standing ovation finale: divertita, affettuosa, di quelle che si definirebbero "di supporto". Un sei di stima, si direbbe in gergo calcistico. Anche Mara Venier è stata più volte inquadrata dalle telecamere mentre rideva divertita durante l'esibizione della sua ospite, dimostrando che l'intero studio aveva colto perfettamente lo spirito ironico del momento.

Il ricordo di Sanremo 1997

L'esibizione canora nasce da una domanda di Mara Venier: "Valeria tu hai fatto Sanremo?". La showgirl coglie l'occasione per ricordare quando nel 1997 presentò il Festival al fianco di Piero Chiambretti e Mike Bongiorno, un'edizione che rappresenta la prima di Chiambretti come co-conduttore e l'undicesima di Bongiorno, come ha sottolineato poi Bartoletti che di Sanremo è storicamente un grande esperto. Da quel momento, poi è venuto quello dell'esibizione. Stonata, ma comunque divertente.

Programmi TV
147 CONDIVISIONI
Immagine
C'è posta
Per te
C'è posta per te stasera su Canale 5, la puntata di sabato 17 gennaio: gli ospiti e le storie
Emma celebra l'amore di Salvatore e Lucia: "Li fanno ancora uomini così?"
Il dramma di Alessandro diventa farsa: vuole il telefono per mostrare le prove
A C'è posta per Te cerca il figlio dopo 5 anni di silenzio: "Provo disprezzo"
Le lacrime di Stefano De Martino per Chiara e Francesco: "È difficile"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views