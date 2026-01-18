Valeria Marini canta (e stona) Laura Pausini a Domenica In, la showgirl a Mara Venier: “Me l’hai detto tu di cantare”

Domenica In regala un momento di puro intrattenimento nella puntata del 18 gennaio. Durante il segmento dedicato al Festival di Sanremo, Valeria Marini decide di omaggiare Laura Pausini con un'esibizione di La solitudine che non passa inosservata.

"Valeria ha deciso di cantare La solitudine", annuncia Mara Venier introducendo il momento. La showgirl mette le mani avanti: "Ma me l'hai detto tu di cantare", rivelando quindi un momento organizzato a tavolino. Poi, però, non nasconde il suo entusiasmo: "Sono felice di fare questo pezzo". E così si lancia nell'interpretazione del celebre brano di Laura Pausini, prossima co-conduttrice di Sanremo 2026.

L'esibizione stonata di Valeria Marini

L'esecuzione, però, non è delle migliori. In studio scattano le risate degli ospiti, mentre le telecamere catturano le reazioni divertite dei presenti. Geniale l'inquadratura che immortala un Marino Bartoletti completamente basito di fronte alla performance della Marini.

Nulla di imbarazzante, però. Valeria Marini è nota per le sue doti canore non proprio impeccabili, e il momento è stato organizzato proprio per creare questo effetto comico. La prova ne è la standing ovation finale: divertita, affettuosa, di quelle che si definirebbero "di supporto". Un sei di stima, si direbbe in gergo calcistico. Anche Mara Venier è stata più volte inquadrata dalle telecamere mentre rideva divertita durante l'esibizione della sua ospite, dimostrando che l'intero studio aveva colto perfettamente lo spirito ironico del momento.

Il ricordo di Sanremo 1997

L'esibizione canora nasce da una domanda di Mara Venier: "Valeria tu hai fatto Sanremo?". La showgirl coglie l'occasione per ricordare quando nel 1997 presentò il Festival al fianco di Piero Chiambretti e Mike Bongiorno, un'edizione che rappresenta la prima di Chiambretti come co-conduttore e l'undicesima di Bongiorno, come ha sottolineato poi Bartoletti che di Sanremo è storicamente un grande esperto. Da quel momento, poi è venuto quello dell'esibizione. Stonata, ma comunque divertente.