Festival di Sanremo 2026

Laura Pausini co-conduttrice di Sanremo 2026: chi ha firmato il look coi guanti scelto per l'annuncio

Laura Pausini sarà la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2026, dove affiancherà Carlo Conti in tutte le serate. Cosa ha indossato per il grande annuncio?
A cura di Valeria Paglionico
Ieri sera Carlo Conti al Tg1 è tornato a parlare del Festival di Sanremo 2026, annunciando che ad affiancarlo in tutte le serate in qualità di co-conduttrice ci sarà Laura Pausini. Per lei non si tratterà di un debutto sul palco dell'Ariston, anzi, lo ha calcato spesso e sempre in diverse "versioni", da vincitrice delle Giovani Proposte negli anni '90 con La Solitudine a Big in gara con Strani Amori, fino ad arrivare a ospite speciale fissa. Come ha fatto il direttore artistico dell'evento a convincerla? "Mi sono messo per 30 giorni sotto casa sua ho cantato La Solitudine e alla fine ha ceduto”, ha spiegato Carlo Conti. Ora sui social la cantante non può fare a meno di esprimere il suo entusiasmo e ne ha approfittato per dare una piccola anticipazione dello stile su cui punterà nei panni di co-conduttrice.

Il look da diva contemporanea di Laura Pausini

"Sanremo è il mio destino. Il mio sorriso. La mia tentazione. La mia paura. A Sanremo sono nata artisticamente nel 1993 e quest’anno torno orgogliosa e commossa perché lo condurrò! Le prime volte non si scordano mai e come quando si dà il primo bacio mi sento emozionata", sono state queste le parole usate da Laura Pausini per annunciare su Instagram la sua prima volta da co-conduttrice al Festival della Canzone Italiana. Per l'occasione ha rivoluzionato il suo stile, dicendo addio sia ai completi oversize con giacca e gilet degli anni '90 che agli abiti sontuosi a cui aveva abituato i fan negli ultimi decenni. Questa volta si è trasformata in una diva contemporanea e glamour, puntando tutto sull'effetto dark lady. Affidatasi alla stylist Monica Serani, per il grande annuncio si è fatta vestire da Balenciaga by Pierpaolo Piccioli.

Laura Pausini in balenciga by Pierpaolo Piccioli
Laura Pausini in balenciga by Pierpaolo Piccioli

Laura Pausini e la passione per i guanti

Da sempre legata all'ex stilista di Valentino, Laura Pausini ha continuato questa collaborazione anche ora che quest'ultimo è passato al timone di Balenciaga. Per il grande annuncio sanremese si è vestita completamente di nero con un tubino midi a maniche corte, un modello avvitato con la gonna a palloncino e il bustier fasciante e a girocollo. Per completare il tutto ha scelto dei collant velati, le iconiche pumps "accollate" di Balenciaga e dei guanti da diva in pelle dark, su cui ha indossato anelli e bracciali scintillanti. Sui social la sua stylist ha rivelato anche uno dei look del primo servizio fotografico sanremese: Laura ha seguito il trend della moda mannish con un tailleur grigio di Emporio Armani (con tanto di camicia e cravatta coordinate) e anche in questo caso ha aggiunto i guanti al gomito. Scommettiamo che saranno il suo accessorio preferito sul palco dell'Ariston?

Laura Pausini in Emporio Armani
Laura Pausini in Emporio Armani
