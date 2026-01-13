Laura Pausini co-conduttrice di Sanremo 2026: chi ha firmato il look coi guanti scelto per l’annuncio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ieri sera Carlo Conti al Tg1 è tornato a parlare del Festival di Sanremo 2026, annunciando che ad affiancarlo in tutte le serate in qualità di co-conduttrice ci sarà Laura Pausini. Per lei non si tratterà di un debutto sul palco dell'Ariston, anzi, lo ha calcato spesso e sempre in diverse "versioni", da vincitrice delle Giovani Proposte negli anni '90 con La Solitudine a Big in gara con Strani Amori, fino ad arrivare a ospite speciale fissa. Come ha fatto il direttore artistico dell'evento a convincerla? "Mi sono messo per 30 giorni sotto casa sua ho cantato La Solitudine e alla fine ha ceduto”, ha spiegato Carlo Conti. Ora sui social la cantante non può fare a meno di esprimere il suo entusiasmo e ne ha approfittato per dare una piccola anticipazione dello stile su cui punterà nei panni di co-conduttrice.

Il look da diva contemporanea di Laura Pausini

"Sanremo è il mio destino. Il mio sorriso. La mia tentazione. La mia paura. A Sanremo sono nata artisticamente nel 1993 e quest’anno torno orgogliosa e commossa perché lo condurrò! Le prime volte non si scordano mai e come quando si dà il primo bacio mi sento emozionata", sono state queste le parole usate da Laura Pausini per annunciare su Instagram la sua prima volta da co-conduttrice al Festival della Canzone Italiana. Per l'occasione ha rivoluzionato il suo stile, dicendo addio sia ai completi oversize con giacca e gilet degli anni '90 che agli abiti sontuosi a cui aveva abituato i fan negli ultimi decenni. Questa volta si è trasformata in una diva contemporanea e glamour, puntando tutto sull'effetto dark lady. Affidatasi alla stylist Monica Serani, per il grande annuncio si è fatta vestire da Balenciaga by Pierpaolo Piccioli.

Laura Pausini in balenciga by Pierpaolo Piccioli

Laura Pausini e la passione per i guanti

Da sempre legata all'ex stilista di Valentino, Laura Pausini ha continuato questa collaborazione anche ora che quest'ultimo è passato al timone di Balenciaga. Per il grande annuncio sanremese si è vestita completamente di nero con un tubino midi a maniche corte, un modello avvitato con la gonna a palloncino e il bustier fasciante e a girocollo. Per completare il tutto ha scelto dei collant velati, le iconiche pumps "accollate" di Balenciaga e dei guanti da diva in pelle dark, su cui ha indossato anelli e bracciali scintillanti. Sui social la sua stylist ha rivelato anche uno dei look del primo servizio fotografico sanremese: Laura ha seguito il trend della moda mannish con un tailleur grigio di Emporio Armani (con tanto di camicia e cravatta coordinate) e anche in questo caso ha aggiunto i guanti al gomito. Scommettiamo che saranno il suo accessorio preferito sul palco dell'Ariston?